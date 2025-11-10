Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Autor:
  10:35
Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého domu, který patrně zanikl při dobývání města husity a následném požáru v roce 1427.
Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece. | foto: František Kolář, Národní památkový ústav Ostrava

Keramické nádoby nalezené v prostoru kuchyně ve středověkém domě, který zanikl...
Zkoumaný dům č. p. 91/7 na Křižíkově ulici v centru Nového Jičína.
Detail žárem zdeformovaného roštu na podlaze kuchyně.
Východní obvodová zeď zbavená omítek s patrnými nálezy - přízemí a patro...
11 fotografií

Nález vzbudil zájem i mezi evropskou odbornou obcí, oheň totiž pomohl zakonzervovat řadu unikátních historických artefaktů.

„Kolegové tento nález s nadsázkou nazývají Novojičínské Pompeje,“ řekla Jana Koudelová z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Expozice nazvaná Pod Popelem vznikne v jedné z místností v přízemí měšťanského domu v Křižíkově ulici 91 a bude prezentovat vývoj měšťanské architektury Nového Jičína i osud domu a jeho obyvatel od středověku po současnost.

Dům v centru Nového Jičína skrýval dávnou kuchyni. Našla se pec i nádobí

Její vznik přijde na tři miliony korun, třetinu zaplatí kraj. Stavba by měla být hotová na přelomu jara a léta 2026.

„Když jsme majitelce domu poskytovali dotaci na rekonstrukci a záchranný archeologický průzkum domu, jednou z podmínek bylo i to, aby městu nabídla místnost, v níž budeme moci prezentovat zdejší nálezy. Nová expozice ukáže historii domu a jeho vývoj v jednotlivých staletích a také to, jak se mohly odvíjet životy lidí, kteří jej obývali,“ přiblížil Ondřej Syrovátka.

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.
Keramické nádoby nalezené v prostoru kuchyně ve středověkém domě, který zanikl vlivem požáru v 15. století, v centru Nového Jičína.
Zkoumaný dům č. p. 91/7 na Křižíkově ulici v centru Nového Jičína.
Detail žárem zdeformovaného roštu na podlaze kuchyně.
11 fotografií

Archeologický výzkum přinesl řadu zajímavostí. „Pod metrovým nánosem suti a popela se podařilo objevit řadu historických artefaktů. Ty byly díky vysoké pokrývce směsi materiálů zakonzervovány a dnes tak můžeme z drobných nálezů poskládat vybavení kuchyně z období husitských bouří, v budoucí expozici ukázat staré mince, skleněné šperky nebo středověké vidle či kladivo,“ uvedla Kateřina Nesrstová z Návštěvnického centra Nový Jičín, které má projekt na starosti.

Pompejská situace

„Prokopali jsme celé přízemí a dostali jsme poměrně věrný obraz toho, jak to obydlí mohlo ve středověku vypadat,“ popsala již dříve Koudelová. „Díky sondám jsme objevili středověkou pec s kamennou podestou, na které se našly celé nádoby. Což je u nás velmi neobvyklé, je to taková pompejská situace. Byla tam i zuhelnatělá vařečka a další nálezy, různé železné předměty a skleněné korálky.“

Návštěvníci například prostřednictvím 3D modelu uvidí, jak probíhal stavebně historický vývoj domu od středověku do dnešní doby.

„Druhým tématem bude příběh domu zasazený do období husitských bouří,“ vysvětlila vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého...

10. listopadu 2025  10:35

Největší rybník v kraji vydal své bohatství. Na místě pasovali i nové rybáře

Rybáři o víkendu vylovili Bezruč, největší chovný rybník na severu Moravy a...

Tradiční výlov rybníka Bezruč u Jistebníku na Novojičínsku začal v pátek 7. listopadu a skončil v neděli za velkého zájmu návštěvníků, kteří si na místě kupovali ryby, jež ve vodě vyrostly. Kromě...

10. listopadu 2025  8:36

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  16:54

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Lesníci vypustili do Beskyd nejvíce tetřevů, mění i skladbu porostu

Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a...

Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a v říjnu vypustili do Beskyd. Je to nejvíce od zahájení provozu odchovny v obci Krásná pod Lysou horou v roce 2017. Aby se...

9. listopadu 2025  7:02

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  20:27

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  13:08

Před činem si šestinásobný vrah Šimák zouval boty. Stalo se mu to osudným

Premium
O procesu v mnohonásobným vrahem Antonínem Šimákem informovaly noviny až ve...

Kdyby Antonín Šimák zabíjel a loupil pro slávu, byl by asi spokojen, protože se šesti úkladnými vraždami se zapsal do historie nejen moravskoslezského regionu mezi nejobávanější zločince. O jeho...

8. listopadu 2025

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Filmové hvězdy i parahokejisté. Premiéra filmu Neporazitelní rozzářila Dolní Vítkovice

Premiéra filmu Neporazitelní v ostravských Dolních Vítkovicích byla velkou...

Po červeném koberci položeném v bývalém plynojemu v ostravské Dolní oblasti Vítkovice se tento týden prošly největší hvězdy nového filmu Neporazitelní. Snad ještě většími hvězdami, byť méně...

8. listopadu 2025  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.