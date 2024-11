Deváťáci si volí střední školu. Jasno stále nemají dvě třetiny dětí

Na trhu práce na severu Moravy a ve Slezsku nejvíce chybějí lidé s technickým vzděláním a řemeslníci, jenže mezi středními školami velké poptávce dlouhodobě čelí studijní obory se všeobecným zaměřením.

„Je náročné si vybrat a už teď se rozhodnout. Nejen pro konkrétní obory, ale taky kterému dám jakou prioritu. To už pak nezměním,“ dumá patnáctiletý Marek Fiala z Ostravy. Baví ho informační technologie, ale daří se mu i v dalších předmětech a není si jistý, co vybrat. „Důležitá je pro mě atmosféra ve škole, a aby mě to bavilo. A taky jakou mám šanci na přijetí.“

Přijímačky na střední školy Přihlášku budou zájemci podávat od 1. do 20. února 2025. Podat ji lze elektronicky, jako výpis vytištěný z online systému, nebo ručně vyplněný tiskopis. Žák si vybírá tři obory, které seřadí podle své priority. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se uskuteční v pátek 11. dubna a v pondělí 14. dubna příštího roku. Termínem pro zveřejnění výsledků je 15. květen 2025.

Podle ředitelů středních škol nemají jasno asi dvě třetiny dětí. „Samozřejmě někteří už mají poměrně přesnou představu o tom, co by chtěli dělat, ale většina ještě rozhodnutá není a výběr školy řeší. Primárně je zajímá, jak škola vypadá, co obor obsahuje a jaká je jeho náplň,“ nastínil svou zkušenost ředitel ostravské Střední školy stavební a dřevozpracující Lukáš Šubert.

Totéž potvrzují i jeho kolegové, podle nichž mezi deváťáky hrají velkou roli také sociální sítě či reference kamarádů a bývalých spolužáků. „Na uplatnění v praxi se ptají spíše rodiče,“ doplnil Viktor Csölle, ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociálně právní v Ostravě.

Důležitý životní krok

Informační kampaň je proto v plném proudu. V pátek a v sobotu vyvrcholí veletrhem na ostravské Černé louce, kde se sejde na padesát zástupců středních škol, ale také odborníci na výběr povolání.

„Výběr vhodné střední školy je jedním z prvních důležitých životních kroků, které nasměrují kariéru člověka,“ řekl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop s tím, že sladit volbu střední školy s poptávkou trhu práce je důležité, protože právě absolventi škol kvůli nedostatečné praxi patří mezi ty, jimž hrozí dlouhodobá nezaměstnanost.

„V případě všech mladých lidí platí, že největší šance na získání práce mají absolventi technických a řemeslných oborů,“ uvedl Prokop.

Odborníci nerozhodnutým deváťákům radí vycházet ze svých zájmů a zvážit své schopnosti, prospěch i zdravotní stav a ptát se ve školách na možnosti mimoškolních aktivit, zapojení do mezinárodních projektů či spolupráci se zaměstnavateli a návaznost dalšího studia. A zvážit také dostupnost školy od místa bydliště, vstupní náklady pro zahájení studia či možnost stipendií.

Setkání ředitelů se zástupci úřadu práce

Poradí i krajský Online veletrh středních škol, právě nabízí i videohovory se zástupci škol – ve čtvrtek 28. listopadu to platí pro školy na Opavsku, o den později na Ostravsku a 30. listopadu na Karvinsku.

Podle krajské mluvčí Nikoly Birklenové se každý rok v červnu setkávají ředitelé škol se zástupci úřadu práce a hejtmanství a nad oborovou nabídkou a počtem přijímaných žáků do jednotlivých oborů v kontextu poptávky trhu práce diskutují. „Kraj nepředpokládá v nejbližší době oborovou nabídku zásadně měnit,“ uvedla mluvčí.

Dodala však, že hejtmanství mapuje zájem škol o vstup do pokusného ověřování nového oboru vzdělání Lyceum. „Zejména s ohledem na prognózu poklesu demografického vývoje patnáctiletých ale nepředpokládáme plošné povolování zápisu tohoto oboru vzdělávání v rámci pokusného ověřování na všech školách v kraji,“ sdělila Birklenová.