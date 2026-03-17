Nejžádanějšími školami v kraji jsou gymnázia, zájem je také o obor kadeřník

Žaneta Motlová
  15:43
Nejvíc by děti ze základních škol chtěly na gymnázium, druhou možností je ekonomické lyceum, třetí obchodní akademie. „Vím, že jsem si vybrala ty nejžádanější obory. Snad uspěju co nejlépe,“ doufá deváťačka Eliška Hejlová. A má pravdu. Právě gymnázia letos v kraji opět patří k vůbec nejpoptávanější.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Největší zájem je standardně o obory gymnázií, dále obory obchodní akademie, informační technologie či praktická sestra. Z nematuritních oborů je to mechanik opravář motorových vozidel anebo kadeřník,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství.

Zájemci o střední školy podávali přihlášky od 1. do 20. února. V Moravskoslezském kraji jde zhruba o 16 100 uchazečů. Z toho přes 14 tisíc zájemců se hlásí na čtyřleté studijní obory, zbytek připadá na šestiletá gymnázia a osmileté obory.

Ačkoliv celková kapacita středních škol v kraji je vyšší, na některých oborech se uchazeči musí připravit na velkou konkurenci.

Na střední školy míří silný ročník, počet deváťáků je tento rok rekordní

O čtyřleté gymnaziální studium má v kraji letos podle dat zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zájem přes dva a půl tisíce lidí. Kapacita je zhruba o tisícovku nižší, průměrně za celý kraj je tak na jedno místo jeden a půl zájemce.

Na těch nejžádanějších školách se však bude o místa na čtyřletém studiu bojovat. Podle dat Cermatu například na ostravské Gymnázium Františka Hajdy připadají na jedno místo více než čtyři zájemci a totéž platí pro gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm, ostravské Matiční gymnázium, gymnázium v Orlové, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě či Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí.

„Často slýcháme dotazy, zda budeme navyšovat kapacitu gymnázií. Považujeme za důležité udržet na gymnáziích vysokou kvalitu vzdělávání. Je potřeba přijímat absolventy s nejlepšími výsledky. Proto navyšování míst neplánujeme,“ komentoval náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský.

Školy v přetlaku

Místa ale přibudou jinde, například v oboru informační technologie. I tam je letos podle dat Cermatu přetlak, na některých středních školách mají na jedno místo i tři a více přihlášek.

Platí to například pro Obchodní akademii a SOŠ logistickou Opava s 99 uchazeči na jednu třídu, Střední průmyslovou školu Karviná, kam se na 30 míst hlásí 92 zájemců, či Obchodní akademii Ostrava se 101 přihláškami na třicítku míst.

Stejné by to měla i ostravská Střední škola teleinformatiky, tam však letos otevřou o jednu třídu IT více. „Na IT je obrovský zájem, na šedesát míst míváme přes dvě stovky přihlášek. Zároveň jsou absolventi velmi žádaní na trhu,“ uvedl k navýšení kapacity ředitel SŠ teleinformatiky Pavel Zubek.

A zájem trefil, Cermat pro obor IT v této škole hlásí 206 přihlášek. Díky nárůstu počtu míst z šedesáti na devadesát tam tedy letos mají 2,3 uchazeče na jedno místo.

Učební obory v kurzu

Rekordy ale trhají i učební obory. Třeba kadeřník. V Ostravě a Havířově se letos v tomto oboru přihlásilo pět uchazečů na jedno místo a ve Frýdku-Místku dokonce šest.

Školáci i nadále preferují gymnázia, firmy jim radí jít na techniku

Přijímací zkoušku na maturitní obory letos absolvují zhruba tři čtvrtiny těch, kteří si podali přihlášku na střední školu. „Pro letošní přijímací řízení si do některého z maturitních oborů podalo přihlášku 12 680 uchazečů. Ti by měli konat jednotnou přijímací zkoušku,“ doplnila Chlebounová.

Zkoušky se uskuteční 10. a 13. dubna, výsledky budou 15. května.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.