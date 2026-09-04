Střední školy v kraji s novým školním rokem rozšířily nabídku a ve vybraných oborech posílily kapacity. Počty studentů a učňů rostou.
Kapacity se rozšiřují v technických, zdravotnických i ekonomických oborech. „Přicházíme s kroky, které reagují na demografii i na to, co zaměstnavatelé v kraji potřebují, a posilujeme obory, které mají budoucnost,“ uvedl k novinkám ve středoškolské síti náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský.
Například Střední škola v Jablunkově nově otevřela maturitní obor Obchodní akademie.
„Udělali jsme si průzkum mezi rodiči a získali i podporu firem. Obor se zaměřuje i na druhý jazyk, kterým je obchodní polština. Studenti tak mají otevřené dveře i na stáže v Polsku,“ nastínil ředitel školy Roman Szotkowski.
Jablunkovská střední v minulosti ekonomický maturitní obor nabízela. Později se přeměnil v nástavbové studium a posléze kvůli malému zájmu zanikl. Škola zůstala bez ekonomického studia a zájem veřejnosti i firem ukázal, že je čas jej vrátit.
„Kromě klasického zaměření na obchod a ekonomii, včetně obchodní polštiny do výuky pronikají i vybrané aspekty z našich dalších dvou maturitních oborů, kterými jsou IT a Doprava a logistiku,“ dodal Szotkowski.
Škola zároveň zaznamenala rostoucí zájem o studium dopravy a o dvacet míst navýšila jeho kapacitu.
Truhláři a čalouníci
Není jediná. „Rostou kapacity žádaných oborů: Cukrář v Opavě ze 60 na 72, IT na teleinformatice v Ostravě z 240 na 270, Ekonomické lyceum v Českém Těšíně ze 120 na 128. Jablunkovská Střední škola a Základní škola zavádí nový obor Truhlářská a čalounická výroba pro 36 žáků,“ vyčíslila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
„O obor Ekonomické lyceum je velký zájem. Navyšovali jsme kapacitu, abychom mohli mít ve třídách více žáků,“ komentovala ředitelka českotěšínské Obchodní akademie Ivana Nováková.
Rostou i zdravotnické obory, počty žáků u studia Diplomovaná všeobecná sestra navýšily školy European College Ostrava a AGEL SZŠ a VOŠ zdravotnická.
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Zároveň pokračuje podpora nedostatkových profesí, jako je klempíř, řezník–uzenář, tesař či kominík stipendijním programem. U sedmnácti oborů mají žáci možnost získat prospěchové stipendium 1 až 5 tisíc korun za pololetí, deset oborů má navíc motivační podporu 500 korun měsíčně a 5 tisíc korun při úspěšném dokončení studia.
Vybrané obory v okrajových částech kraje, jako je Jablunkovsko, Rýmařovsko či Vítkovsko, mají obě složky stipendia. „Za školní rok 2025/2026 kraj na stipendiích vyplatil 15,1 milionu korun. V návrhu rozpočtu na 2027 je připraveno 16 milionů,“ sdělila Birklenová.
Osm, šest a čtyři roky
Poslední přijímací řízení ukázalo velké rozdíly mezi obory. „Největší zájem byl o osmiletá gymnázia, vyšší poptávka byla i u šestiletých a čtyřletých gymnázií. Naopak nejvíc volných míst zůstalo v klasických učňovských oborech,“ dodala mluvčí.
Opakovaně se objevovala volná místa u kuchaře–číšníka, strojního mechanika či obráběče kovů. „Téměř polovinu volných míst soustředily okresy Karviná a Ostrava,“ dodala Birklenová.
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V posledních letech je ale i o učňovské obory zájem vyšší než dřív. „Nejvíce o automechanika. Zájem cítíme už druhý rok, a to i od žáků, kteří by podle známek mohli na maturitu,“ dodal ředitel Szotkowski.