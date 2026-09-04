Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Řemesla i zdravotnictví. Školy posilují kapacity, vyučuje se také polština

Žaneta Motlová
  11:00

Fotogalerie4

Střední zahradnická škola Ostrava | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Střední školy v Moravskoslezském kraji v novém školním roce přivítaly na 55 tisíc studentů a v reakci na demografický vývoj i požadavky trhu práce významně posilují své kapacity. Kraj investuje miliony korun do stipendijních programů na podporu nedostatkových řemesel, přičemž vedle poptávky po gymnáziích či IT oborech stoupá zájem také o praktická povolání.

Střední školy v kraji s novým školním rokem rozšířily nabídku a ve vybraných oborech posílily kapacity. Počty studentů a učňů rostou.

Kapacity se rozšiřují v technických, zdravotnických i ekonomických oborech. „Přicházíme s kroky, které reagují na demografii i na to, co zaměstnavatelé v kraji potřebují, a posilujeme obory, které mají budoucnost,“ uvedl k novinkám ve středoškolské síti náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský.

Například Střední škola v Jablunkově nově otevřela maturitní obor Obchodní akademie.

Studenti Střední zahradnické školy v Ostravě mohou nyní využívat tři nově otevřené laboratoře. V jedné z laboratoří se seznamují s novou metodou množení rostlin, v další se učí starat o hydroponie a v poslední zkoumají vliv světla na růst rostlin.
V dílnách Střední průmyslové školy v Bruntále se studenti učí s mnoha stroji. Ty však spotřebovávají mnoho drahé elektřiny.
Jedna z učeben Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále.
Jan Meca, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále.
4 fotografie

„Udělali jsme si průzkum mezi rodiči a získali i podporu firem. Obor se zaměřuje i na druhý jazyk, kterým je obchodní polština. Studenti tak mají otevřené dveře i na stáže v Polsku,“ nastínil ředitel školy Roman Szotkowski.

Jablunkovská střední v minulosti ekonomický maturitní obor nabízela. Později se přeměnil v nástavbové studium a posléze kvůli malému zájmu zanikl. Škola zůstala bez ekonomického studia a zájem veřejnosti i firem ukázal, že je čas jej vrátit.

„Kromě klasického zaměření na obchod a ekonomii, včetně obchodní polštiny do výuky pronikají i vybrané aspekty z našich dalších dvou maturitních oborů, kterými jsou IT a Doprava a logistiku,“ dodal Szotkowski.

Škola zároveň zaznamenala rostoucí zájem o studium dopravy a o dvacet míst navýšila jeho kapacitu.

Truhláři a čalouníci

Není jediná. „Rostou kapacity žádaných oborů: Cukrář v Opavě ze 60 na 72, IT na teleinformatice v Ostravě z 240 na 270, Ekonomické lyceum v Českém Těšíně ze 120 na 128. Jablunkovská Střední škola a Základní škola zavádí nový obor Truhlářská a čalounická výroba pro 36 žáků,“ vyčíslila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

„O obor Ekonomické lyceum je velký zájem. Navyšovali jsme kapacitu, abychom mohli mít ve třídách více žáků,“ komentovala ředitelka českotěšínské Obchodní akademie Ivana Nováková.

Rostou i zdravotnické obory, počty žáků u studia Diplomovaná všeobecná sestra navýšily školy European College Ostrava a AGEL SZŠ a VOŠ zdravotnická.

Agel plánuje otvírání dalších zdravotnických škol v Moravskoslezském kraji

Zároveň pokračuje podpora nedostatkových profesí, jako je klempíř, řezník–uzenář, tesař či kominík stipendijním programem. U sedmnácti oborů mají žáci možnost získat prospěchové stipendium 1 až 5 tisíc korun za pololetí, deset oborů má navíc motivační podporu 500 korun měsíčně a 5 tisíc korun při úspěšném dokončení studia.

Vybrané obory v okrajových částech kraje, jako je Jablunkovsko, Rýmařovsko či Vítkovsko, mají obě složky stipendia. „Za školní rok 2025/2026 kraj na stipendiích vyplatil 15,1 milionu korun. V návrhu rozpočtu na 2027 je připraveno 16 milionů,“ sdělila Birklenová.

Osm, šest a čtyři roky

Poslední přijímací řízení ukázalo velké rozdíly mezi obory. „Největší zájem byl o osmiletá gymnázia, vyšší poptávka byla i u šestiletých a čtyřletých gymnázií. Naopak nejvíc volných míst zůstalo v klasických učňovských oborech,“ dodala mluvčí.

Opakovaně se objevovala volná místa u kuchaře–číšníka, strojního mechanika či obráběče kovů. „Téměř polovinu volných míst soustředily okresy Karviná a Ostrava,“ dodala Birklenová.

Nejžádanějšími školami v kraji jsou gymnázia, zájem je také o obor kadeřník

V posledních letech je ale i o učňovské obory zájem vyšší než dřív. „Nejvíce o automechanika. Zájem cítíme už druhý rok, a to i od žáků, kteří by podle známek mohli na maturitu,“ dodal ředitel Szotkowski.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tohle monstrum jelo stovky kilometrů. Souprava s jeřábem byla přetížená o 57 tun

Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních...

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Tatra na Dakaru v roce 1987

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Hlavní nádraží v Karviné

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného...

Nepomáhají někdy ani svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé...

Baník - Olomouc 1:0, vítěznou sérii hostů parádně uťal Míček, Gning se ošklivě zranil

Sestřih zápasu
Olomoucký obránce Louis Lurvink odehrává míč před napadajícím Vítem Škrkoňem z...

Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě...

Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Žena odešla ráno ze svého bydliště, do zaměstnání v Ostravě však nedorazila a...

4. září 2026  11:28

Řemesla i zdravotnictví. Školy posilují kapacity, vyučuje se také polština

Střední zahradnická škola Ostrava

Střední školy v Moravskoslezském kraji v novém školním roce přivítaly na 55 tisíc studentů a v reakci na demografický vývoj i požadavky trhu práce významně posilují své kapacity. Kraj investuje...

4. září 2026

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Tatra na Dakaru v roce 1987

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

4. září 2026,  aktualizováno  9:29

Ostravská zoo představila nové lákadlo, moderní pavilon pro obojživelníky

Ostravská zoo má nový pavilon obojživelníků

Nový pavilon pro obojživelníky za 55 milionů korun otevřela ostravská zoo. Amphibiarium stojí hned za vstupem do areálu a díky černo-žlutému provedení připomíná zbarvení mloka. Postupně se v něm...

4. září 2026  7:11

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

3. září 2026  17:31

Povodní zničený bazén v Krnově je v provozu, podpírají jej ocelové sloupy

Předloňská povodeň poškodila krytý bazén v Krnově, ten je nyní konečně opravený...

Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, jež vyplavila zeminu pod...

3. září 2026  16:32

Nová Osmička bude patřit módě, na molu se objeví i držitelky titulu Miss

Třetí ročník City Fashion Show uzavře festivalovou sezonu ve frýdecko-místecké...

Speciální přehlídkové molo ve tvaru U, nejkrásnější ženy z regionu i lokální patrioti se objeví ve čtvrtek 3. října v Nové Osmičce ve Frýdku-Místku. Nově otevřený kulturní areál se stane už potřetí...

3. září 2026  13:23

Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory

Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu...

V Opavě odstartovalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Stavbaři železobetonový komplex v historickém jádru Opavy nejprve zbaví oken, dveří a dalších prvků, a pak její skelet...

3. září 2026  12:09

Plánovaná Rezidence Beskydy naráží na odpor, lidé se bojí o vodu i zhoršení dopravy

Obyvatelé Ostravice na bouřlivém setkání s vedením obce vyjádřili zásadní...

Plánovaná výstavba Rezidence Beskydy se 72 byty vyvolala v Ostravici na Frýdecko-Místecku odpor místních i nově vzniklého spolku Čisté Peřeje. Lidé se obávají zejména znečištění studní vsakováním z...

3. září 2026

Rodit doma bývalo bezpečnější, maminky více umíraly v nemocnicích, říká historička

Premium
Historička Sabina Máchová z Muzea Novojičínska. (31. srpna 2026)

Do dob, kdy příchod dítěte na svět byl především doménou porodních bab, se ve svém bádání vrací historička Sabina Máchová z Muzea Novojičínska. „Jednou z nejdůležitějších věcí, které se po nich kdysi...

2. září 2026  17:30

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Ostrava-Jih zbourá problematickou ubytovnu Soiva, na Hlubině vzniknou byty

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...

Největší ostravský obvod Ostrava-Jih pokračuje v likvidaci neblaze proslulých ubytoven. Město odkoupilo za bezmála 100 milionů korun problémovou ubytovnu Soiva v Zábřehu, kterou po složitých...

2. září 2026  12:21

Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...

Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke...

2. září 2026  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.