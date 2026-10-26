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Řidička zastavila stopařce v papučích. Seniorka měla namířeno 150 kilometrů daleko

Dalibor Maňas
  10:09aktualizováno  10:37
Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě-Michálkovicích šestasedmdesátiletou dezorientovanou ženu. Seniorka stopovala u krajnice v Rychvaldské ulici pouze v papučích a tvrdila, že má namířeno do 150 kilometrů vzdálené Moravské Třebové. Řidička ji vzala do auta a přivolala městskou policii.

Událost se odehrála ve čtvrtek 22. října odpoledne v ulici Rychvaldská v Ostravě-Michálkovicích, kam seniorka podle strážníků dojela stopem.

„Řidička si všimla starší paní stopující na krajnici. Měla na nohou pouze papuče, přičemž venkovní teplota se pohybovala kolem 14 stupňů. Řidička vedle ženy zastavila a nechala ji nastoupit do svého vozu. Jelikož o ni měla obavu, přivolala strážníky,“ vysvětlila mluvčí strážníků Helena Badurová.

Stopující paní si zprvu nedokázala vybavit ani své jméno a strážníkům sdělila, že míří do Moravské Třebové, která je však vzdálená 150 kilometrů. „Na Slezskou Ostravu dorazila, údajně ze Zábřehu, a to stopem,“ nastínila Badurová.

„Strážníkům se trpělivým dotazováním podařilo zjistit, kdo paní je, i to, že žije v Ostravě-Heřmanicích. Po vyšetření zdravotníky byla žena v pořádku převezena do místa svého bydliště, kde o ni bylo postaráno,“ popsala mluvčí.

„Pacientka byla pouze dezorientovaná, ale bez známek akutních zdravotních změn. Posádka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje ji vyšetřila a předala zpět do péče domova sociálních služeb, kde přebývá,“ řekl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

„Tento příběh je příkladem lidské všímavosti a zájmu o ty, kdo potřebují naši pomoc. Díky duchapřítomné řidičce, strážníkům a přivolaným zdravotníkům se žena bezpečně a rychle dostala domů,“ doplnila.

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