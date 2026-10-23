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Proč odešel zakladatel muzea Zdeňka Buriana? Proměnu expozice provázejí spory

Martin Pjentak
  15:00

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Kurátoru Aleši Durčákovi (na snímku) se do Štramberku podařilo dostat řadu zajímavých výstav, například Podivuhodné cesty v roce 2005. | foto: Jaroslav OžanaMAFRA

Už od začátku roku je pro veřejnost zavřené štramberské Muzeum Zdeňka Buriana. Město zde plánuje novou moderní expozici. Proměna muzea je však už dnes terčem kritiky ze strany Společnosti přátel Zdeňka Buriana, která v 90. letech u jeho vzniku stála. Připomínky se týkají zejména okolností odchodu zakladatele muzea a kurátora Aleše Durčáka.

Ještě loni měl Štramberk muzeum, kde si zájemci mohli prohlédnout originály děl slavného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Ty zde vystavoval právě kurátor Aleš Durčák nebo je poskytovali další sběratelé sdružení ve Společnosti přátel Zdeňka Buriana, kteří se do Štramberku sjížděli z celé republiky na pravidelná setkání.

„Existence muzea a jeho oblíbenost u rady města a u starostů se pohybovala v takových vlnách. Podle toho, kdo byl zrovna u moci, muzeum zažívalo buď rozkvět, nebo naopak stagnovalo,“ popsal jeden z členů Společnosti přátel Zdeňka Buriana Tomáš Klos.

Podle jeho slov se ve vedení města občas objevil někdo, kdo se ptal: Proč by vlastně měl mít Burian muzeum ve Štramberku?

Na běžného návštěvníka dnes udělá větší dojem kvalitní velká reprodukce některého ze slavných prehistorických výjevů, na kterých chceme stavět, než nějaký drobný obrázek, byť originál.

David Plandorstarosta Štramberku

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Proč odešel zakladatel muzea Zdeňka Buriana? Proměnu expozice provázejí spory

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Kurátoru Aleši Durčákovi (na snímku) se do Štramberku podařilo dostat řadu...

Už od začátku roku je pro veřejnost zavřené štramberské Muzeum Zdeňka Buriana. Město zde plánuje novou moderní expozici. Proměna muzea je však už dnes terčem kritiky ze strany Společnosti přátel...

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