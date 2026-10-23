Ještě loni měl Štramberk muzeum, kde si zájemci mohli prohlédnout originály děl slavného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Ty zde vystavoval právě kurátor Aleš Durčák nebo je poskytovali další sběratelé sdružení ve Společnosti přátel Zdeňka Buriana, kteří se do Štramberku sjížděli z celé republiky na pravidelná setkání.
„Existence muzea a jeho oblíbenost u rady města a u starostů se pohybovala v takových vlnách. Podle toho, kdo byl zrovna u moci, muzeum zažívalo buď rozkvět, nebo naopak stagnovalo,“ popsal jeden z členů Společnosti přátel Zdeňka Buriana Tomáš Klos.
Podle jeho slov se ve vedení města občas objevil někdo, kdo se ptal: Proč by vlastně měl mít Burian muzeum ve Štramberku?
Na běžného návštěvníka dnes udělá větší dojem kvalitní velká reprodukce některého ze slavných prehistorických výjevů, na kterých chceme stavět, než nějaký drobný obrázek, byť originál.