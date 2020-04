Na Štramberk dopadla koronavirová omezení. Stojí i pečení tradičních uší

„Štramberk je na turistickém ruchu závislý a teď se to plně projevilo,“ říká jeden z místních živnostníků Ladislav Hezký. Ten už v březnu, kdy nouzový stav začal, musel uzavřít cukrárnu v centru města, stejně tak zastavil i výrobu štramberských uší.



„Cukrárnu bych sice za určitých podmínek provozovat mohl, ale žije především z turistů, a ti teď nejezdí, tak jsme ji nechali zavřenou. Výrobu štramberských uší jsem zastavil úplně, a pokud vím, tak většina ostatních výrobců také. Není, kdo by je kupoval. Trhy jsou zakázané, takže trhovci je od nás neberou. A turisté nejsou,“ popsal Hezký aktuální situaci.

Omezení zasáhla místní služby ve špatný čas. „Nějak jsme přečkali zimu, na jaře se to mělo zase rozjet. Místo toho se všechno úplně zastavilo,“ doplnil Hezký.

Prakticky zcela mimo provoz jsou v současnosti ubytovací služby. A podle všeho i několik měsíců zůstanou. „My se teď nezastavíme pod náporem telefonátů, ve kterých lidé postupně ruší všechny rezervace na květen a na červen. Doufáme jen, že vláda zachová dětské letní tábory, tam máme už všechny termíny plné a hodně jich máme už i zaplacených,“ řekl Vladimír Novobilský, který ve městě provozuje rekreační areál U Kateřiny.

Téměř prázdný je i největší štramberský hotel Gong. „Z nařízení vlády máme zavřeno, ubytovávat můžeme pouze osoby na služebních cestách. Ale ani těch není mnoho vzhledem k tomu, že většina podniků v okolí má odstávku. Takže teď máme v hotelu jednoho nebo dva hosty,“ přiblížila provozní manažerka Gongu Helena Škarková. Většina zaměstnanců je doma, jak dlouho tam budou muset ještě zůstat, manažerka netuší. „I na další měsíce nám lidé všechno ruší, a to nejen ubytování, ale i rodinné a firemní akce,“ sdělila.

S problémy se už řada podnikatelů obrátila i na štramberskou radnici. „Mnozí místní živnostníci jsou na turistickém ruchu existenčně závislí a už se nás někteří ptají, zda jim můžeme pomoci. Těm, kteří jsou v nájmech v městských prostorech, jsme odložili splatnost nájemného za duben, květen a červen a zároveň hodláme zastupitelstvu navrhnout úplné prominutí nájmů. O dalších možnostech pomoci budeme dále jednat,“ řekla štramberská starostka Andrea Hlávková.

S dubnem běžně začíná sezona

První slunečné víkendy přinesly i přes všechna omezení Štramberku první návštěvníky. „Z hlediska místních to byl ale problém. Lidé se sdružovali na náměstí ve větších skupinách, stejně tak i na lavičkách na prostranství pod Trúbou, i když je to nyní zakázané. Někteří dokonce neměli ani roušky. Museli jsme kvůli tomu zamknout obě brány k Trúbě,“ přiblížila starostka.

Místní podnikatelé nyní řeší, jak dlouho budou omezení ještě trvat a jaké na ně budou mít existenční dopady. „Vůbec netušíme, co bude dále. Mám třeba zaměstnance, kterým musím platit mzdy, ale pokud nepomůže stát, tak nevím,“ obává se Hezký.

„Fungujeme jako celý Štramberk sezonně, od prvních jarních slunečných dnů až po poslední slunečné dny na podzim. Od dubna do října si musíme vydělat dost peněz, abychom přečkali zimu. Zaměstnance platíme i přes zimu, protože kdybychom je pustili, už se nám nevrátí. Situace je špatná, ale snažíme se ji zvládat s optimismem. Nás to zřejmě nepoloží, areál už máme splacený, ale kdybychom museli i teď platit leasing, tak je to špatné,“ uvedl Novobilský z rekreačního areálu.