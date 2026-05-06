Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Novojičínsku vykolejila část nákladního vlaku, poslední vagon se převrátil

Autor: ,
  13:28
Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku ve středu dopoledne vykolejil poslední ze 14 vagonů nákladního vlaku. Vagon určený pro převoz sypkých materiálů se kousek za štramberským nádražím, na němž se napojuje vlečka z místní cementárny, převrátil na bok.
Fotogalerie2

U štramberského nádraží vykolejil poslední vagon nákladního vlaku. (6. května 2026) | foto: Drážní inspekce

Událost se stala okolo desáté hodiny dopoledne. „Na lokální trati úseku Štramberk-Kopřivnice je zastaven provoz kvůli vykolejení nákladního vagonu. Na místě jsou hasiči Správy železnic, případ šetří Drážní inspekce,“ uvedl.

U štramberského nádraží vykolejil poslední vagon nákladní soupravy s cementem. (6. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Drážní hasiči by vykolejený vagon měli dostat zpět na koleje.

„Událost se obešla bez zranění, trať je ale neprůjezdná. Obnovení provozu se odhaduje na čtvrteční poledne,“ řekl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

České dráhy nasadily v úseku náhradní autobusy. Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková řekla, že se policie nehodou nezabývá. Především proto, že při ní nebyl nikdo zraněn a ani neunikly materiály.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Premium
Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

Na Novojičínsku vykolejila část nákladního vlaku, poslední vagon se převrátil

U štramberského nádraží vykolejil poslední vagon nákladního vlaku. (6. května...

Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku ve středu dopoledne vykolejil poslední ze 14 vagonů nákladního vlaku. Vagon určený pro převoz sypkých materiálů se kousek za...

6. května 2026  13:28

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:42

Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Policista po honičce pohotově zabrzdil ujíždějící auto

Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často bez papírů. Podařilo se jim ho dopadnout, muž ale při vystupování z auta zapomněl na ruční brzdu. Jeho...

6. května 2026  10:49

Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Z celého kasárenského areálu v Jičíně zbyly pouze dvě budovy, ve kterých...

V místě bývalých kasáren u lipové aleje v Jičíně nakonec přece jen vznikne domov pro seniory. Projekt, který před lety rozjela, ale nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior...

6. května 2026

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem

Autobusy pravidelně vyvážejí zájemce až na Lysou horu, nejvyšší vrchol...

Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně vyráží na pravidelnou linku mezi Raškovicemi na Frýdecko-Místecku a Lysou horou v Beskydech. Lidé,...

6. května 2026  6:17

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

5. května 2026  21:03

Třicet umělců se zamýšlí nad fenoménem půdy. Výstava zaplnila galerii Plato

Všechny sály galerie Plato v rekonstruované budově bývalých ostravských jatek...

Mnohovrstevnaté vyprávění o půdě přináší výstava k desátému výročí ostravské městské galerie Plato. Členové tamějšího týmu ji připravili společně se zaměstnanci Centra současného umění Zámek...

5. května 2026  14:06

Roste počet dětských skupin, náhrady jeslí. I na ně však dopadá nízká porodnost

Ilustrační snímek

Nový pavilon dětských skupin otevřeli pracovníci radnice v Odrách na Novojičínsku. Umožní péči pro více než čtyři desítky dětí už od dvou let, tedy po hranici, kdy je lze umístit do mateřské školy....

5. května 2026  11:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na...

Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u...

5. května 2026  10:18

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s...

5. května 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.