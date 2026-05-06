Na Novojičínsku vykolejila část nákladního vlaku, poslední vagon se převrátil

Událost se stala okolo desáté hodiny dopoledne. „Na lokální trati úseku Štramberk-Kopřivnice je zastaven provoz kvůli vykolejení nákladního vagonu. Na místě jsou hasiči Správy železnic, případ šetří Drážní inspekce,“ uvedl.
Drážní hasiči by vykolejený vagon měli dostat zpět na koleje.
„Událost se obešla bez zranění, trať je ale neprůjezdná. Obnovení provozu se odhaduje na čtvrteční poledne,“ řekl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
České dráhy nasadily v úseku náhradní autobusy. Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková řekla, že se policie nehodou nezabývá. Především proto, že při ní nebyl nikdo zraněn a ani neunikly materiály.