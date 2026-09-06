Vedení turisticky oblíbeného městečka na Novojičínsku už proto jednalo s krajským náměstkem pro investice a majetek Michalem Kokoškem.
„Samozřejmě nám kraj ještě nic neslíbil, protože peníze mají vázané už na schválené projekty. Navíc potřebují dodat podpůrná stanoviska odborníků a naši vizi možného budoucího využití,“ shrnul štramberský starosta David Plandor.
Město proto zahájilo jednání s Ostravskou univerzitou, Českým svazem ochránců přírody a dalšími organizacemi.
„V bývalém vápencovém lomu zvažujeme třeba univerzitní detašované pracoviště s možností přístupu veřejnosti,“ nastínil starosta s tím, že zapovězen vstup by neměli ani horolezci.
Krajský náměstek Michal Kokošek jednání potvrdil. „Je však v úplných začátcích, proto je v tuto chvíli předběžné se k této záležitosti vyjádřit kladně nebo záporně. Navíc je nutno upozornit, že se jedná o finanční prostředky v řádech desítek milionů korun, které Moravskoslezský kraj nemá nijak alokovány ve svém rozpočtu,“ vysvětlil krajský náměstek.
Rozhodnutí v řádech měsíců
Kokošek zopakoval, že se s vedením Štramberka dohodl na poskytnutí představ města o budoucím využití areálu, nutných investicích do lokality a za potřebné považuje i zapojení dalších institucí zabývajících se výzkumem této lokality.
„Rozhodnutí o případném zapojení kraje do řešení této lokality nelze očekávat v řádech týdnů, ale spíše měsíců,“ konstatoval náměstek.
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