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Stovky kilogramů kebabu bez chlazení. Řidiče nezastavily ani tropické teploty

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  13:42
Řidič v osobním voze převážel stovky kilogramů nechlazeného masa. (25. září...

Řidič v osobním voze převážel stovky kilogramů nechlazeného masa. (25. září 2026) | foto: Celní úřad v Ostravě

Nechlazené maso může způsobit vážné komplikace. (25. září 2026)
Kromě masa řidič převážel i další nechlazené potraviny. (25. září 2026)
V dodávce s polskou registrační značkou řidič převážel 320 kilogramů...
Celníci zadrželi v dodávce stovky kilogramů nechlazeného kebabu. (25. září 2026)
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Přesně 635 kilogramů kebabu. Takovou zásilku objevili při dvou kontrolách ostravští celníci. V obou případech maso vezl řidič v autě bez jakéhokoli chladicího zařízení a přepravy navíc nebyly předem ohlášené. Podle Státní veterinární zprávy může konzumace takto nevhodně skladované potraviny vyvolat vážné zdravotní potíže.

„Dne 18. září zastavili celníci dodávku s polskou registrační značkou, ve které se nacházelo 320 kilogramů masa,“ informoval mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. V dodávce měl řidič taktéž bez chlazení uložených 50 kilogramů majonézy a dalších 100 kilogramů řeckého jogurtu.

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Jen o pár týdnů dříve se celníci setkali s podobným nákladem. Na konci prázdnin zastavili poblíž Olomouce osobní automobil, který převážel 315 kilogramů kebabu. Stalo se tak navíc v období, kdy v Česku panovala extrémní vedra a teplota dosahovala 34 stupňů.

„Ani jedno z vozidel nebylo vybaveno chladicím zařízením a přepravy navíc nebyly předem ohlášeny,“ uvedl Kubenz. Celníci na místo v obou případech přivolali také zaměstnance Státní veterinární správy, kteří maso znehodnotili a případ si převzali k dalšímu šetření.

Státní veterinární správa upozorňuje, že bez správného chlazení se v těchto potravinách rychle množí nebezpečné bakterie, které mohou způsobit závažné zdravotní potíže.

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