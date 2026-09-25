„Dne 18. září zastavili celníci dodávku s polskou registrační značkou, ve které se nacházelo 320 kilogramů masa,“ informoval mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. V dodávce měl řidič taktéž bez chlazení uložených 50 kilogramů majonézy a dalších 100 kilogramů řeckého jogurtu.
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Jen o pár týdnů dříve se celníci setkali s podobným nákladem. Na konci prázdnin zastavili poblíž Olomouce osobní automobil, který převážel 315 kilogramů kebabu. Stalo se tak navíc v období, kdy v Česku panovala extrémní vedra a teplota dosahovala 34 stupňů.
„Ani jedno z vozidel nebylo vybaveno chladicím zařízením a přepravy navíc nebyly předem ohlášeny,“ uvedl Kubenz. Celníci na místo v obou případech přivolali také zaměstnance Státní veterinární správy, kteří maso znehodnotili a případ si převzali k dalšímu šetření.
Státní veterinární správa upozorňuje, že bez správného chlazení se v těchto potravinách rychle množí nebezpečné bakterie, které mohou způsobit závažné zdravotní potíže.