Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Darek Štalmach
  9:06
Útlum poslední činné černouhelné šachty, dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o několik měsíců dříve - na přelomu let 2028 a 2029. Rychlejší tempo vyklízení chodeb, stavby výbuchuvzdorných hrází a přípravy na budoucí čerpání metanu navíc firmě přinese významné úspory, protože například každodenní větrání dolu ji stojí milion korun.

Těžební společnost OKD vlastními silami likviduje zařízení v podzemí, připravuje také bourání části povrchových objektů a chystá se i na následnou těžbu důlního plynu. Podle zástupců firmy práce postupují rychleji, než se původně předpokládalo.

„V podzemí je nyní postaveno 72 z celkem 87 plánovaných výbuchuvzdorných hrází, které postupně uzavírají důlní díla. Zbývajících 15 má být dokončeno v létě, poslední dvě hráze v červenci,“ popsala aktuální stav útlumu dolu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
Díky rychlejšímu postupu by podle ní mohla technická likvidace skončit o několik měsíců dříve, než byl původní předpoklad na přelomu let 2028 a 2029.

„Za dosavadním hladkým průběhem technické likvidace stojí především dobře vymyšlený plán, nasazení, zkušenosti a odpovědný přístup našich zaměstnanců,“ doplnil ředitel útlumu David Hájek.

Technická likvidace neznamená jen prosté uzavření dolu. V podzemí se nejprve vyklízí to, co má ještě ekonomickou hodnotu a co lze bezpečně dostat na povrch. Zbytek zůstává po ekologickém zajištění v dole.

„Snažíme se zařízení z dolu, lokomotivy, kombajny nebo elektrozařízení nabídnout na trhu a prodat za více, než bychom dostali jako šrot. Vždy vyhodnocujeme ekonomiku, zda je pro nás výhodné zařízení vyklidit nahoru, nabídnout k odprodeji, nebo do šrotu,“ vysvětlil David Hájek.

Ekologická likvidace

„U spousty zařízení to ale nevychází, ta zůstanou dole, ale probíhá takzvaná ekologická likvidace, kdy jsou vypuštěny provozní náplně, oleje a podobně, které jsou ekologicky zlikvidovány.“ Z dolu se podle něho ve velkém vyklízejí také kabely.

„Máme určenou skupinu lidí, kteří stříhají nepoužité elektrické kabely a vyvážejí je nahoru. Už jsme zpracovali přibližně 80 kilometrů kabelů, které šly do šrotu,“ doplnil Hájek.

Dalším krokem bude likvidace jam. Na obou lokalitách, tedy na Severu i Jihu, má důl vždy jednu jámu úvodní a jednu výdušnou. Způsob jejich uzavření se bude lišit.

Výdušné jámy budou zasypány hlušinou, která vznikla při těžbě a úpravě uhlí a prošla certifikací jako vhodný zásypový materiál. Zásyp jedné z nich je plánován na srpen, druhé na září.

„Tato hlušina bude nakládána kolovým nakladačem na pásové dopravníky a volným pádem bude zasypána výdušná jáma na Severu i na Jihu,“ řekl Hájek.

Čerpání metanu

Složitější bude podle něj likvidace úvodních jam. Ty budou upraveny tak, aby po konci těžby uhlí mohly sloužit pro čerpání metanu.

„U úvodní jámy je příprava na likvidaci složitější, protože je chceme uchovat jako takzvané plynové, které umožní budoucí těžbu plynu,“ vysvětlil ředitel útlumu. „Na úrovni prvního patra postavíme betonovou jámovou zátku. Část pod zátkou až na dno jámy zůstane volná pro možnost akumulace plynu. Hloubka této části je přibližně 600 metrů, od jámové zátky až na povrch bude jáma vyplněna cementopopílkovou směsí.“

Metan se podle něho na šachtě bude tvořit ještě mnoho let. „Po uzavření dolů koncentrace stoupají a vydatnost je několik let větší. S postupem doby to klesá,“ dodal Hájek.

Postup likvidačních prací se současně promítá i do zaměstnanosti. Jak končí jednotlivé etapy, odcházejí lidé z profesí, které už důl nepotřebuje.

Nejprve šlo o pracovníky ražeb, později o lidi spojené s přípravou porubů a po lednovém ukončení těžby také o zaměstnance, kteří zajišťovali samotný provoz porubů a odtěžení uhlí.

„S postupem prací máme menší potřebu počtu zaměstnanců příslušných profesí. Proto s ukončením jednotlivých etap téměř každý měsíc probíhají vlny propouštění z organizačních důvodů,“ uvedl Hájek. „Fázi útlumu jsme začínali přibližně s 800 zaměstnanci, každý měsíc odchází zhruba 50 až 70 lidí. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.“

OKD skončila s hlubinným dobýváním uhlí 31. ledna letošního roku. Po téměř 250 letech tím skončila hlubinná těžba černého uhlí v České republice. Na Dole ČSM bylo od roku 1968 vytěženo více než 124 milionů tun uhlí. K 28. únoru skončil také provoz úpravny uhlí.

Společnost OKD si na likvidaci Dolu ČSM vytvořila rezervu 3,3 miliardy korun. Pokud se práce podaří urychlit, očekává významnou úsporu, třeba jen větrání dolu vychází na milion korun denně.

Odcházejícím zaměstnancům vyplácí odstupné až do výše jedenáctinásobku průměrného měsíčního výdělku a prostřednictvím programu Nová šichta jim pomáhá najít další práci.

