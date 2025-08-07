Rekonstruované oddělení má pět ambulancí, z nichž jedna je ortodontická. „Stavební práce, které zahrnují také nové rozvody elektřiny, vody nebo instalaci rekuperační jednotky, stály dvacet milionů korun,“ sdělil náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro techniku a provoz Marek Veselý.
Všechny nové stomatologické soupravy jsou vybaveny nejmodernější technikou, například vysokofrekvenčními rentgeny.
Podle děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara znamená zřízení tohoto oddělení zásadní krok pro úspěšnost výuky zubního lékařství v Ostravě.
Studenti pod dohledem zkušených zubařů
„Bez spolupráce s fakultní nemocnicí bychom se neobešli. Věříme, že nám to bude spolu výborně fungovat,“ pronesl Maďar.
Studenti budou v nových ordinacích léčit pod dohledem zkušených stomatologů, takže pacienti se nemusí obávat, že by se svěřili do rukou začátečníků. „Počítáme s přijetím tisícovky nových pacientů včetně dětí,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Jiří Havrlant.
Registrace začne v září a zájemci se budou moci hlásit na webu nemocnice prostřednictvím online formuláře.