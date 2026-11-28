Všichni čtyři zemřeli v Osvětimi ve stejný den, 26. ledna 1943, jen tři dny po deportaci do Terezína.
„Z Bruntálu odešli v roce 1938 do Kyjova. Proč, nevíme. Obecně ale Židé po obsazení pohraničí odcházeli do vnitrozemí. Většinou do velkých měst, ale i jinam, kde měli příbuzné,“ řekl historik Jakub Strýček.
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Do Terezína nacisté rodinu transportovali 23. ledna 1943 z Uherského Brodu. Do Osvětimi je převezli tři dny poté a hned po příjezdu je zavraždili v plynové komoře.
Erich Oppenheim byl synem obchodníka s textilem, módou a obuví Adolfa Oppenheima. Měl ještě tři sestry. „Podařilo se zatím dohledat osud jedné z nich, také zahynula v Osvětimi. Po dalších dvou pátrám,“ nastínil Strýček.
Dodal, že historikové někdejší židovskou komunitu v Bruntále teprve začínají mapovat. „Tvořili malou část populace. V Krnově to bylo jedno procento, v Bruntále ještě méně, nejvýše tři desítky osob. Ve městě měli modlitebnu, do synagogy jezdili do Krnova,“ upřesnil.
Stolpersteiny městu věnovali Tomáš Kapler, Klub Za starý Bruntál a Jednota Československé obce legionářské Bruntál. „Do budoucna plánujeme další,“ řekl Strýček, který je členem spolku Krnovská synagoga i Československé obce legionářské.
Oppenheimovi žili na Zámeckém náměstí v Bruntále v domě s číslem 5.
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