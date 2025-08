20:00

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká pětapadesátiletá žena, která přijela do České republiky jako uprchlice z oblasti Rachova ze západní Ukrajiny asi před třemi roky.