Několik zraněných po bitce na Stodolní ulici v Ostravě, policie hledá svědky

Autor:
  10:39
Policie hledá svědky hromadné bitky na známé Stodolní ulici v centru Ostravy, po které zůstalo několik lidí zraněných. Vyšetřovatelé mají zájem o osobní výpovědi i případné záznamy z mobilů.
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu...

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu upadá. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu...
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu...
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu...
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu...
20 fotografií

Incident se stal už předminulou sobotu 23. srpna v noci chvíli po druhé hodině před provozovnou občerstvení Marhaba Kebab, tedy v části ulice blíže k železniční zastávce.

„Podle předběžně zjištěných informací došlo nejdříve ke slovní a poté fyzické potyčce mezi více osobami. Napadení si vyžádalo zranění několika osob, které skončily v péči záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Případem se zabývají vyšetřovatelé z 9. oddělení obecné kriminality v Ostravě, kteří nyní žádají veřejnost o pomoc.

Stodolní jiná než kdysi

„Obracíme se především na svědky události, případně ty, kteří si mohli incident natáčet například na mobilní telefon, aby se obrátili na tísňovou linku 158. Za pomoc při objasnění skutku děkujeme,“ podotkla mluvčí Michalíková.

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu upadá.
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu upadá.
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu upadá.
Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice mizí kluby i hosté. Její sláva pomalu upadá.
20 fotografií

Stodolní ulice patří mezi nejznámější tuzemské ulice. Na přelomu devadesátých a nultých let se stala proslulou díky své rozmanité nabídce kultury v různých podnicích.

Jenže postupem času se většina provozoven stala více komerční, objevily se i erotické služby. Velkou část současné klientely nyní tvoří polští návštěvníci.

Incident se stal na Stodolní ulici v cetru Ostravy, a to před provozovnou Marhaba Kebab.

Incident se stal na Stodolní ulici v cetru Ostravy, a to před provozovnou Marhaba Kebab.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat...

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

Několik zraněných po bitce na Stodolní ulici v Ostravě, policie hledá svědky

Policie hledá svědky hromadné bitky na známé Stodolní ulici v centru Ostravy, po které zůstalo několik lidí zraněných. Vyšetřovatelé mají zájem o osobní výpovědi i případné záznamy z mobilů.

1. září 2025  10:39

Opavu čeká dopravní omezení roku. Zavře se Ratibořská, výpadovka na Hlučínsko

Dopravu téměř v celé Opavě ovlivní úplná uzavírka Ratibořské ulice. Silničáři tam během sedmdesáti dní odstraní mostní provizorium, po němž řidiči zdolávali řeku Opavu poté, co původní most nevratně...

1. září 2025  9:47

Hapal o odvolání nepřemýšlí: To myslíte vážně? Riga a Šína půjde těžko nahradit

Vypadnutí z evropských pohárů, v lize po pěti zápasech čtyři body a čtyři vstřelené góly. Po minulé, tuze zdařilé sezoně zažívá ostravský Baník útlum, což ukázal i v neděli na Andrově stadionu....

1. září 2025  6:07

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  20:21

Ostravské stopy: U natáčení vznikla hádka, kdo sní jelena, vzpomíná Kolečko

Scenárista a režisér Petr Kolečko patří k umělcům, kterým pomohla Ostrava a spolupráce s místní divadelní scénou odstartovat kariéru. Není divu, že se jeden z nejúspěšnějších filmařů své generace do...

31. srpna 2025  16:55

Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhoval i zvony

Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na...

31. srpna 2025  7:27

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Dva góly sám vstřelil, jeden připravil. Senegalský útočník Abdallah Gning řídil v 7. kole vítězství Karviné nad Teplicemi, kde do léta působil. Při vítězství 4:1 se za domácí prosadili také Alexandr...

30. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  19:30

Moravskoslezské vysokoškolské koleje většinou zdražily, i tak bývají už zadané

V řádech stokorun se letos zvýší náklady na bydlení studentům vysokých škol v Ostravě a v Opavě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Slezská univerzita se totiž rozhodly...

30. srpna 2025  16:43

Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

Slovenský záložník Tomáš Rigo přestoupil z Baníku Ostrava do Stoke City. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s týmem lídra druhé anglické ligy smlouvu na čtyři roky.

30. srpna 2025  11:50

Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout...

30. srpna 2025  9:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Postupně sečou a v těchto dnech začali i s prořezáváním dřevin. Pracovníci Kozmických ptačích luk připravují unikátní biotop mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem na podzimní tah ptáků. Zároveň tvoří...

30. srpna 2025  7:39

Šín bez pohárů nezůstane z Baníku přestoupil do nizozemského Alkmaaru

Matěj Šín přestoupil z Baníku Ostrava do Alkmaaru. Jedenadvacetiletý člen širšího kádru české fotbalové reprezentace podepsal s předním týmem nizozemské ligy smlouvu do 30. června 2030. Oba kluby o...

29. srpna 2025  22:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.