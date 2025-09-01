Incident se stal už předminulou sobotu 23. srpna v noci chvíli po druhé hodině před provozovnou občerstvení Marhaba Kebab, tedy v části ulice blíže k železniční zastávce.
„Podle předběžně zjištěných informací došlo nejdříve ke slovní a poté fyzické potyčce mezi více osobami. Napadení si vyžádalo zranění několika osob, které skončily v péči záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Případem se zabývají vyšetřovatelé z 9. oddělení obecné kriminality v Ostravě, kteří nyní žádají veřejnost o pomoc.
Stodolní jiná než kdysi
„Obracíme se především na svědky události, případně ty, kteří si mohli incident natáčet například na mobilní telefon, aby se obrátili na tísňovou linku 158. Za pomoc při objasnění skutku děkujeme,“ podotkla mluvčí Michalíková.
Stodolní ulice patří mezi nejznámější tuzemské ulice. Na přelomu devadesátých a nultých let se stala proslulou díky své rozmanité nabídce kultury v různých podnicích.
Jenže postupem času se většina provozoven stala více komerční, objevily se i erotické služby. Velkou část současné klientely nyní tvoří polští návštěvníci.
Incident se stal na Stodolní ulici v cetru Ostravy, a to před provozovnou Marhaba Kebab.
