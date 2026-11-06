Pokud budou zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava v kondici, budou se i cestující cítit bezpečněji. A že je potřeba pečovat o jejich zdraví, vyplývá také z rostoucího věkového průměru zaměstnanců, který je okolo 48 roků. Z těchto základů vycházelo vedení podniku, když v září spustilo pilotní projekt Sto statečných.
Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a dalšími partnery připravilo pro stovku zaměstnanců individuální roční program, jehož cílem je motivovat je ke zdravějšímu jídelníčku, sportu a kvalitnímu spánku. Po roce vše vyhodnotí.
„Vnímáme to jako přelomový program, který by mohl být inspirací i pro další zaměstnavatele,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.
Podle děkana lékařské fakulty Rastislava Maďara je projekt originální tím, že vychází z konkrétních dat o zdraví a návycích vybraných zaměstnanců.
Jedním z nich je jednačtyřicetiletý řidič autobusu Roman Strnad.
„Chci být v lepší fyzické i psychické kondici. Věřím, že pak budu raději chodit do práce a více si užiju i volna,“ řekl.
„Zapojil jsem se, protože jsem se chtěl dozvědět více o svém těle a naučit se s ním lépe pracovat, chci zlepšit kondici. Zatím jsem absolvoval odběry krve a v nejbližších dnech mě čeká další vstupní vyšetření zaměřené na svalovou hmotu, cukry a tuky,“ popsal řidič.
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Nutriční poradce, doplňky stravy, psychologické konzultace i další benefity mohou zaměstnanci DPO v rámci programu využívat od září. Přínos pro jejich zdravý životní styl budou sledovat odborníci z lékařské fakulty.
„O program byl z řad zaměstnanců velký zájem. Přihlásilo se jich přes 260,“ přiblížila mluvčí dopravce Tereza Šnoblová.
Permanentky do posilovny zdarma
„DPO je prvním podnikem v ČR, ve kterém se takový pilotní projekt realizuje. Cílem „prevence na míru“ jsou zdravější zaměstnanci s lepší fyzickou kondicí a celkově vyšší kvalitou života, a to po fyzické i psychické stránce,“ dodal Rastislav Maďar.
„Naším cílem je u našich lidí vybudovat udržitelné návyky od fyzické kondice a spánkové hygieny až po celkovou životní energii, což vede i ke snížení nemocnosti,“ poznamenal Daniel Morys.
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„Průměrný věk zaměstnance DPO je 48 let. Potřebujeme, aby naši lidé byli zdraví. Všem účastníkům, kteří se rozhodli pro změnu životního stylu, děkujeme za odvahu,“ doplnil.
Účastníky preventivního programu vybrali odborníci z lékařské fakulty. „Ve výběru je 50 mužů a 50 žen různých profesí, od řidičů a dílenských pracovníků až po administrativní pracovníky. Účastníci absolvovali vstupní telekonzultace s lékařem nad výpisem ze zdravotní dokumentace a výsledky krevních testů. Následuje návštěva nutriční poradny LF OU, kde jim odborníci sestaví další péči přímo na míru,“ přiblížila mluvčí.
„Jedním ze základních pilířů zdravého životního stylu je pohyb. Všem účastníkům jsme věnovali MultiSport kartu na celý rok zdarma, abychom jim usnadnili cestu k pravidelnému pohybu,“ informoval Miroslav Rech, ředitel společnosti MultiSport Benefit.