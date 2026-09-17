Nadšenci se na horské brigádě také přiučili. „Při opravě využili tradiční metodu štětování, která je vhodná pro úpravu horských stezek a zajišťuje stabilní a pohodlný povrch i za deštivého počasí,“ upozornila Marta Dlouhá ze Stezek z lásky, která akci pořádala.
„Technologie štětování spočívá v kladení kamenů na výšku vedle sebe a jejich následném vyklínování. Tento způsob je pro horské stezky mimořádně vhodný – vytváří stabilní povrch, který je příjemný pro chůzi a při dešti není kluzký,“ upozornil Lukáš Abt, geolog, spisovatel a vlastivědný odborník, který brigádu na Šeráku inicioval.
Dobrovolníci v malých týmech pomocí krumpáčů uvolnili kameny z původní cesty a pečlivě je znovu přeskládali.
„Akce začala již v pátek společným večerem brigádníků na chatě na Šeráku, kde měli účastníci zajištěné ubytování a stravování.
„Večerní program nabídl i přednášku Lukáše Abta o Jeseníkách a občerstvení ,“ popsala Michaela Hájková, manažerka projektu Stezky z lásky.
V říjnu na Prašivou
Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách je nejstarší turistická chata Klubu českých turistů. Od roku 1922 slouží jako útočiště pro turisty, horolezce a milovníky přírody.
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Brigáda na Prašivé
„Kdo tu ještě nebyl, může se podívat na rozhlednu s chatařem Martinem a vyslechnout si povídání o historii chaty. Od roku 2015 prochází rekonstrukcemi a údržbou také díky velké pomoci dobrovolníků,“ přiblížila Hájková.
V Beskydech budou dobrovolníci pracovat na úpravách rozcestníků a veřejného ohniště na obecní loučce.
„Dále je čeká renovace dětské tabule na malování, renovace cedulí naučné stezky v okolí a instalace nové infotabule na červené turistické stezce z Vyšních Lhot,“ uvedla Dlouhá s tím, že práce bude také na různých nátěrech, zvelebení okolí studánky a pročištění vodní kaskády Hlisník a další.
Příroda a turistika
Stezky z lásky jsou celorepublikovým dobrovolnickým projektem, který propojuje lidi se zájmem o přírodu, turistiku. Jeho cílem je pomáhat s obnovou turistických stezek, studánek a dalších turisticky významných míst a současně vytvářet prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí svůj volný čas věnovat péči o krajinu.
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Stezky z lásky napravují turistické cesty i duše. Pomáhají dobrovolníci
Od svého vzniku v roce 2023 má projekt na svém kontě desítky brigád a více než tisíc dobrovolníků, kteří společně opravili 43 stezek a tras o celkové délce téměř 62 kilometrů.