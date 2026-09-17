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Dobrovolníci v Jeseníkách zpevnili stezku štětováním kamenů, zamíří i na Prašivou

Dalibor Maňas
  6:09
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...

Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů historického chodníku. Při opravě náročného horského úseku směrem na Čerňavu využili tradiční metodu štětování – skládání kamenů na výšku a jejich vyklínování, což vytváří stabilní a neklouzavý povrch i pro deštivé počasí. Součástí práce pod vedením geologa Lukáše Abta (na snímku) byla také instalace dvou odvodňovacích žlabů. (12. září 2026) | foto: Stezky z lásky

Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...
5 fotografií
Třicítka dobrovolníků se uplynulý víkend zapojila do obnovy historického kamenného chodníku mezi Šerákem a Čerňavou v Hrubém Jeseníku. Tradiční metodou štětování zrekonstruovali 32 metrů náročného úseku a osadili dva odvodňovací žlaby pro delší životnost trasy. Další plánovaná akce se uskuteční 3. října v Moravskoslezských Beskydech, kde účastníci pomohou s úpravami v okolí nejstarší chaty Klubu českých turistů na Prašivé.

Nadšenci se na horské brigádě také přiučili. „Při opravě využili tradiční metodu štětování, která je vhodná pro úpravu horských stezek a zajišťuje stabilní a pohodlný povrch i za deštivého počasí,“ upozornila Marta Dlouhá ze Stezek z lásky, která akci pořádala.

„Technologie štětování spočívá v kladení kamenů na výšku vedle sebe a jejich následném vyklínování. Tento způsob je pro horské stezky mimořádně vhodný – vytváří stabilní povrch, který je příjemný pro chůzi a při dešti není kluzký,“ upozornil Lukáš Abt, geolog, spisovatel a vlastivědný odborník, který brigádu na Šeráku inicioval.

Dobrovolníci v malých týmech pomocí krumpáčů uvolnili kameny z původní cesty a pečlivě je znovu přeskládali.

Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů historického chodníku. Při opravě náročného horského úseku směrem na Čerňavu využili tradiční metodu štětování – skládání kamenů na výšku a jejich vyklínování, což vytváří stabilní a neklouzavý povrch i pro deštivé počasí. Součástí práce pod vedením geologa Lukáše Abta (na snímku) byla také instalace dvou odvodňovacích žlabů. (12. září 2026)
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů historického chodníku. Při opravě náročného horského úseku směrem na Čerňavu využili tradiční metodu štětování – skládání kamenů na výšku a jejich vyklínování, což vytváří stabilní a neklouzavý povrch i pro deštivé počasí. (12. září 2026)
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů historického chodníku. Při opravě náročného horského úseku směrem na Čerňavu využili tradiční metodu štětování – skládání kamenů na výšku a jejich vyklínování, což vytváří stabilní a neklouzavý povrch i pro deštivé počasí. (12. září 2026)
Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů historického chodníku. Při opravě náročného horského úseku směrem na Čerňavu využili tradiční metodu štětování – skládání kamenů na výšku a jejich vyklínování, což vytváří stabilní a neklouzavý povrch i pro deštivé počasí. (12. září 2026)
5 fotografií

„Akce začala již v pátek společným večerem brigádníků na chatě na Šeráku, kde měli účastníci zajištěné ubytování a stravování.

„Večerní program nabídl i přednášku Lukáše Abta o Jeseníkách a občerstvení ,“ popsala Michaela Hájková, manažerka projektu Stezky z lásky.

V říjnu na Prašivou

Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách je nejstarší turistická chata Klubu českých turistů. Od roku 1922 slouží jako útočiště pro turisty, horolezce a milovníky přírody.

Medvědovi na beskydské chatě někdo ukradl jazyk. Vraťte ho, žádá chatař

Brigáda na Prašivé
3. října 2026

  • pátek:
    17:30 sraz
  • sobota:
    09:00-12:00 práce
    12:00-13:00 oběd, odpočinek
    13:00-16:00 dokončení práce

„Kdo tu ještě nebyl, může se podívat na rozhlednu s chatařem Martinem a vyslechnout si povídání o historii chaty. Od roku 2015 prochází rekonstrukcemi a údržbou také díky velké pomoci dobrovolníků,“ přiblížila Hájková.

V Beskydech budou dobrovolníci pracovat na úpravách rozcestníků a veřejného ohniště na obecní loučce.

„Dále je čeká renovace dětské tabule na malování, renovace cedulí naučné stezky v okolí a instalace nové infotabule na červené turistické stezce z Vyšních Lhot,“ uvedla Dlouhá s tím, že práce bude také na různých nátěrech, zvelebení okolí studánky a pročištění vodní kaskády Hlisník a další.

Příroda a turistika

Stezky z lásky jsou celorepublikovým dobrovolnickým projektem, který propojuje lidi se zájmem o přírodu, turistiku. Jeho cílem je pomáhat s obnovou turistických stezek, studánek a dalších turisticky významných míst a současně vytvářet prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí svůj volný čas věnovat péči o krajinu.

Stezky z lásky napravují turistické cesty i duše. Pomáhají dobrovolníci

Od svého vzniku v roce 2023 má projekt na svém kontě desítky brigád a více než tisíc dobrovolníků, kteří společně opravili 43 stezek a tras o celkové délce téměř 62 kilometrů.

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Dobrovolníci v Jeseníkách zpevnili stezku štětováním kamenů, zamíří i na Prašivou

Tři desítky dobrovolníků obnovily u Šeráku v Hrubém Jeseníku 32 metrů...

Třicítka dobrovolníků se uplynulý víkend zapojila do obnovy historického kamenného chodníku mezi Šerákem a Čerňavou v Hrubém Jeseníku. Tradiční metodou štětování zrekonstruovali 32 metrů náročného...

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