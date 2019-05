V kraji vznikají první místa pro karavany, tak zvané stellplatzy

Poblíž kempu na Landeku v Ostravě-Petřkovicích a ve štramberském rekreačním areálu U Kateřiny na Novojičínsku nyní vznikají první dva stellplatzy na území Moravskoslezského kraje. Jejich vybudování inicioval a finančně podpořil krajský úřad, který tak chce přilákat nové turisty.

„Cestování s karavanem je stále oblíbenější forma cestování po Evropě. Je důležité nabídnout návštěvníkům regionu stellplatzy, které budou mít evropské parametry a nabídnou komfortní zázemí. Chceme, aby se náš kraj zařadil mezi vyhledávané lokality a turisté se k nám rádi vraceli,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška.

Podotkl, že stellplatz na Landeku má velmi výhodné umístění. „Je situovaný v těsné blízkosti dálnice D1 a zároveň blízko města, proto je skvělým výchozím bodem pro výlety do širokého okolí. Doufám, že brzy bude v našem regionu více takových míst,“ dodal Krkoška.

Landek si pro stellplatz vytipoval kraj a spolku Dolní oblast Vítkovice (DOV) nabídl dotaci na jeho vybudování. Ten kývl a z části parkoviště u vjezdu do Landek Parku teď buduje prostor pro stání osmi karavanů i servisní stanici.

„Budou tam moci stát obytné vozy i auta s přívěsy. Každý bude mít k dispozici elektrickou přípojku. Platit budou karavanisté za služby - za použití servisní stanice, kde bude pitná voda, výlevka pro vyprázdnění chemické toalety i možnost doplnění chemikálií a připojení na elektrickou energii,“ líčí Petr Koudela, šéf spolku DOV, pod který patří i areál na Landeku. Jde o turisticky atraktivní lokalitu a zároveň národní přírodní památku.

Karavanisté se dočkají servisu zřejmě v červnu

Místo pro přechodné odstavení karavanů s kompletním servisem přijde včetně doprovodné infrastruktury na necelý milion korun, z toho téměř polovinu uhradí kraj účelovou pobídkou. Hotové bude do začátku prázdnin. „Chtěli jsme to stihnout dříve, ale bohužel se to nepovede, protože se zdržela dodávka technologií z Německa,“ uvedl Koudela.

Jako první se tak možná otevře větší stellplatz pro 16 karavanů ve Štramberku. „Jsme téměř hotoví, už chybí jen drobnosti, například dodělat přípojky elektřiny. Potřebujeme ale čas, aby vzrostla čerstvě zasetá tráva a zpevnila terén. Zasadili jsme tam i kaštanovou alej, aby 40 stromů poskytovalo lidem stín,“ popisuje další stellplatz majitel rekreačního areálu U Kateřiny Vladimír Novobilský, který s otevřením také počítá příští měsíc.

Ačkoli ho novinka přijde na více než milion a od kraje dostane sotva třetinu, zvažuje, že letos nabídne veškeré služby stellplatzu bezplatně a poplatky vyřeší až příští rok.

Stellplatzy určitě využijí i cizinci, míní karavanistka

„Je úžasné, že v Moravskoslezském kraji vznikají stellplatzy. Určitě je rádi využijí čeští karavanisté, ale i Poláci a další cizinci, kteří preferují cestování v obytných vozech a přívěsech,“ říká zakládající členka nové Asociace kempování a karavaninku Klára Hájek Velinská.

Obliba karavanismu podle ní stoupá. „V roce 2017 vlastnili Evropané přes dva miliony karavanů a stále jich přibývá. Pozorujeme to i v Česku. Výhodou například proti chatě je blízkost přírodě, aktivní trávení volného času s poznáváním nových míst a lidí bez nutnosti pracovat na chatě,“ říká Velinská, podle níž je v Česku řada kempů i pro karavany, ale minimum stellplatzů.

„Zatím je jich pouze šest. V Evropě stovky. Slouží pro krátkodobé stání, zpravidla po dobu 24 až 72 hodin, pro karavany, které jsou na delší cestě a potřebují servisní místo.“

Podotkla, že přibývá také lidí, kteří parkují karavan delší dobu, případně i celou sezonu ve stejném kempu. „Každý rok nám přibývají asi dva noví celoroční klienti,“ potvrdil tento trend Petr Filipec, majitel Campu pod kaštany na Morávce v Beskydech.

„Nedávno například seniorka, která prodala chatu, koupila přívěs a teď jezdí sem. Má tu větší kontakt s lidmi,“ dodal.

Do kempů jezdí místo na chatu také mladé rodiny s malými dětmi. Patří k nim i manželé Damborští z Ostravy-Poruby, kteří si karavan pořídili teprve nedávno.

„Máme dvě malé děti, a právě proto jsme pro začátek zvolili Camp pod kaštany. Je menší, klidný, prostě rodinný,“ říká Edita Damborská s tím, že její děti se tam vždy těší, protože mají k dispozici hřiště, trampolínu a už si našly i kamarády.

Rodina považuje za výhodu, že Morávka je blízko Ostravy, v okolí kempu je jízdárna, a místo je dobrým výchozím bodem pro túry do hor, případně návštěvy wellness.

„Delší stání karavanu v kempu nás vychází levněji než noclehy čtyřčlenné rodiny v chatách. A děti jsou tak celý den v přírodě. My jsme si ale stání v kempu předplatili jen do konce června. Počítáme s tím, že v létě budeme více cestovat, takže určitě využijeme i stellplatzy,“ dodala žena.