Ve Štramberku otevřou první stellplatz v kraji, karavanisté zaplatí květinou

Moravskoslezský kraj totiž nabídl finanční podporu soukromým subjektům ochotným zmíněné stellplatzy vybudovat, a první z nich je hotový.



„Nové stání pro obytná auta a karavany otvíráme už ve středu,“ hlásí Vladimír Novobilský, provozovatel rekreačního areálu U Kateřiny nedaleko centra historického městečka Štramberk na Novojičínsku.

Na prostorných stáních podle něj pohodlně zaparkuje až dvacet karavanů.

„Přístup k vodě, elektřině, wi-fi, popelnici, toaletě i výlevce je pro posádky samozřejmostí, navíc mají k dispozici malou dílnu s nářadím,“ dodal Novobilský.

V Evropě jsou podobných míst stovky, v Česku zatím jen šest. Všude se za poskytované služby platí. Ve Štramberku je bude možné využít i zdarma – vlastně za květinu.

„Lidé si mohou vybrat. Buď zaplatí 275 korun za stání jednoho karavanu po dobu 24 hodin, nebo budou stejnou dobu na našem stellplatzu parkovat zdarma. Ale za to musí v prostoru karavanového stání vysadit květinu, skalničku, keřík či jinou sazeničku, kterou si koupí a dovezou. Nářadí jim na to půjčíme,“ líčí Novobilský s tím, že od května do září funguje v areálu malý obchůdek s nápoji a občerstvením. Ke sportovnímu vyžití slouží travnaté a tartanové hřiště. Lidé si mohou půjčit sportovní potřeby a od července i elektrokola.

Další stellplatz s podporou Moravskoslezského kraje vzniká souběžně na Landeku v Ostravě-Petřkovicích. I tam už budou brzy hotoví.

„Právě dokončujeme přívod elektřiny a zabudování stojanů. Přesný den otevření ještě neznáme, ale počítáme s přelomem června a července,“ uvedl ředitel Landek Parku Lumír Plac.

Obě lokality patří k oblíbeným cílům turistů, nabízejí různé formy ubytování a mohou se stát základnami pro poznávání regionu.