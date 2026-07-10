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Kresby, šperky i preparáty. Výstava na Opavsku sleduje osudy Joy Adamsonové

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  15:58
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k...

Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k vidění v Arboretu v Novém Dvoře na Opavsku. (10. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Opavská rodačka Joy Adamsonová zasvětila svůj profesní život zejména ochraně...
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k...
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k...
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k...
13 fotografií
Je jednou z nejznámějších světových osobností narozených na Opavsku. Její kniha Příběh lvice Elsy se stala bestsellerem a stojí za probuzením celosvětového zájmu o ochranu africké přírody. Osudy Joy Adamsonové teď mapuje výstava v Arboretu Nový Dvůr, lidé ji najdou ve výstavních prostorách tamního pěstebního skleníku.

„Výstava Kořeny Joy Adamsonové sleduje celý její život. Od narození v Opavě a jejího dětství přes stěhování do Vídně až po Afriku,“ popsala autorka výstavy Jana Polášková.

Celý příběh začal v Opavě, kde se Joy Adamsonová jako Victoria Friederike Gessner v roce 1910 v dnešní ulici Na Rybníčku narodila. A právě z rodného Opavska si odnesla i lásku k přírodě, když trávila dětství uprostřed lesů na břehu řeky Moravice nedaleko Kružberku. Na Opavsku strávila dvanáct let.

„Po rozvodu rodičů se potom z Opavy přestěhovala za babičkou do Vídně,“ nastínila další osudy spisovatelky, malířky a světoznámé ochránkyně zvířat Polášková.

Do Afriky z Vídně tehdy ještě jako Victoria Friederike odcestovala vdaná za Viktora von Klarvilla v roce 1937. Už v roce 1938 se ale vdala podruhé – za přírodovědce Petera Ballyho, a ten jí poprvé začal říkat Joy.

Opavská rodačka Joy Adamsonová zasvětila svůj profesní život zejména ochraně lvů v Africe. Nakonec za to zaplatila svým životem.
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k vidění v Arboretu v Novém Dvoře na Opavsku. (10. července 2026)
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k vidění v Arboretu v Novém Dvoře na Opavsku. (10. července 2026)
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k vidění v Arboretu v Novém Dvoře na Opavsku. (10. července 2026)
Autorka Jana Polášková představuje výstavu Kořeny Joy Adamsonové, která je k vidění v Arboretu v Novém Dvoře na Opavsku. (10. července 2026)
13 fotografií

V Africe začala malovat – nejprve rostliny, pak i tamní obyvatele. Pro britskou vládu dokonce vytvořila cyklus portrétů příslušníků keňských kmenů, který je dnes součástí expozice Keňského národního muzea v Nairobi.

O opuštěná lvíčata se začala starat až s třetím manželem, Georgem Adamsonem, který patřil k zakladatelům afrických národních parků.

„Na výstavě jsou k vidění její kresby rostlin i domorodých kmenů,“ uvedla Jana Polášková.

A lidé tam Afriku i ‚zažijí‘ – ať už prostřednictvím preparátů afrických zvířat nebo ukázek šperků, košíků a dalších předmětů z afrických domorodých vesnic, pocházejících ze sbírek Zuzany Beranové, jež se osudy Adamsonové dlouhodobě zabývá.

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