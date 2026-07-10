Kresby, šperky i preparáty. Výstava na Opavsku sleduje osudy Joy Adamsonové

„Výstava Kořeny Joy Adamsonové sleduje celý její život. Od narození v Opavě a jejího dětství přes stěhování do Vídně až po Afriku,“ popsala autorka výstavy Jana Polášková.
Celý příběh začal v Opavě, kde se Joy Adamsonová jako Victoria Friederike Gessner v roce 1910 v dnešní ulici Na Rybníčku narodila. A právě z rodného Opavska si odnesla i lásku k přírodě, když trávila dětství uprostřed lesů na břehu řeky Moravice nedaleko Kružberku. Na Opavsku strávila dvanáct let.
„Po rozvodu rodičů se potom z Opavy přestěhovala za babičkou do Vídně,“ nastínila další osudy spisovatelky, malířky a světoznámé ochránkyně zvířat Polášková.
Do Afriky z Vídně tehdy ještě jako Victoria Friederike odcestovala vdaná za Viktora von Klarvilla v roce 1937. Už v roce 1938 se ale vdala podruhé – za přírodovědce Petera Ballyho, a ten jí poprvé začal říkat Joy.
V Africe začala malovat – nejprve rostliny, pak i tamní obyvatele. Pro britskou vládu dokonce vytvořila cyklus portrétů příslušníků keňských kmenů, který je dnes součástí expozice Keňského národního muzea v Nairobi.
O opuštěná lvíčata se začala starat až s třetím manželem, Georgem Adamsonem, který patřil k zakladatelům afrických národních parků.
„Na výstavě jsou k vidění její kresby rostlin i domorodých kmenů,“ uvedla Jana Polášková.
A lidé tam Afriku i ‚zažijí‘ – ať už prostřednictvím preparátů afrických zvířat nebo ukázek šperků, košíků a dalších předmětů z afrických domorodých vesnic, pocházejících ze sbírek Zuzany Beranové, jež se osudy Adamsonové dlouhodobě zabývá.