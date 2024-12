Méně reklam, více stromů. Ostrava schválila vlastní stavební předpisy

Ostravské stavební předpisy v pondělí schválili radní a začnou platit od 1. ledna 2025.

Podle vedení města umožní například snáze zastavět proluky v centru, upravit počet parkovacích míst při nové výstavbě, dát více prostoru stromům v ulicích, zefektivnit pokládání sítí nebo zbavit město přemíry reklam a vizuálně rušivých prvků.

I když se zatím nejedná o závratné změny, podle náměstkyně primátora Lucie Vilamové Baránkové jde o přelomový okamžik pro budoucí tvář Ostravy.

„Vnímám to jako velkou příležitost pro výstavbu, rozvoj města a zkvalitnění veřejného prostoru. Víme, že je to jenom začátek. Ty předpisy se budou upravovat podle toho, co ukáže praxe,“ zdůraznila náměstkyně Vilamová Baránková.

Rady z Prahy i z Brna

Ostravské stavební předpisy připravil ve spolupráci s odborem územního plánování Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Předcházely tomu konzultace s řadou odborníků, stavebníků, architektů, urbanistů či právníků, kteří se podíleli i na tvorbě pražských a brněnských norem.

Ředitel ateliéru Ondřej Vysloužil shrnul, že jasným cílem bylo vytvořit podmínky pro posílení kompaktnosti města, které má dobře využívat svá území a šetřit náklady na infrastrukturu.

„Chceme pomoci tomu, aby nová výstavba v Ostravě vznikala podle dávno ověřených principů, které se uplatňovaly při budování historických částí. To jsou lokality, které se nám obvykle nejvíce líbí a cítíme se v nich dobře, třeba v okolí Masarykova náměstí nebo Hlavní třídy v Porubě,“ vysvětlil Vysloužil.

Například požadavky na parkovací místa při nové výstavbě nebo rekonstrukcích se budou v ostravské verzi stavebních norem lišit podle lokalit. Zohlední, jestli jde o pozemek v hustě zastavěném centru, které je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, anebo jinde ve městě. Při výstavbě v centru je možné počet stání pro automobily snížit.

Místní úpravy se také týkají zlepšení podmínek pro stromy. Oproti obecným předpisům například vyžadují u nových ulic širší výsadbové pásy tak, aby měly dřeviny dost místa pro kořeny. „Otevíráme dveře i tomu, abychom lépe pracovali se zelení a dešťovou vodou,“ doplnila náměstkyně primátora.

Ostravské stavební předpisy podle ní umožní také regulovat počet a podobu reklam, plotů a upraví i pravidla pro umisťování boxů pro výdej zásilek. Už je nebude možné postavit před historické budovy, divadla nebo kostely.

Zohlednění ostravských specifik

Menší podniky ve městě budou moci ušetřit prostor například budováním společných toalet pro muže, ženy a invalidy. „Společné budou předsíňky,“ upřesnil Vysloužil. S povinností zřídit toalety a přebalovací pulty musí v Ostravě nově počítat obchody s prodejní plochou od tisíce metrů čtverečních.

V západní Evropě patří lokální stavební předpisy k zavedené praxi. „Možnost regulovat výstavbu podle vlastních potřeb je nesmírně důležitá věc. A zákonodárci by to měli umožnit i ostatním městům,“ prohlásil vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu města Ostravy Cyril Vltavský.

Ostrava je specifická velkým množstvím sídlišť, prolínáním historických a průmyslových objektů s obytnými domy a také dělnickými koloniemi.

Pracovníky stavebních úřadů teď čekají intenzivní školení, na kterých se naučí s novými předpisy pracovat. Náměstkyně primátora dodala, že pro projekty rozpracované podle starých norem platí překlenovací období do poloviny příštího roku.