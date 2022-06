Navzdory zdražování i vyšším hypotékám se v Moravskoslezském kraji staví dál

„I po dvou letech nám stále přichází nabídky nebo žádosti developerů i soukromých investorů na využití pozemků města. Jsou tady dotazy na možnosti jejich odkupu, výměny nebo jiné využitelnosti, ať už jde o byty, administrativu, nebo služby,“ komentoval trvalý zájem developerů Josef Laža z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA, spadajícího pod ostravský magistrát.

Na zájmu o možnou výstavbu po covidu zatím nic nezměnily ani dopady války na Ukrajině.

„Ten zájem je tady stále, nedá se říct, že by se se začátkem války na Ukrajině nebo s růstem úroků na hypotečním trhu nějak výrazně změnil,“ konstatoval Josef Laža. „Požadavky přichází ze všech městských částí, různé jsou i předpokládané způsoby využití,“ sdělil.

Jen v samotné Ostravě se nyní chystá hned několik projektů – od nájemních budov pro firmy až po kombinované administrativní či bytové domy.

Podobně tomu je i v dalších místech kraje. Někteří stavebníci sice, hlavně při současných cenách stavebních materiálů, raději čekají, až se situace zlepší, jiní ve svých projektech pokračují.

To potvrzuje i Daniel Pieszka, předseda představenstva stavební společnosti IPS Třinec. „Obecně se dá říct, že mírně ubylo soukromých stavebníků, ale institucí a firem, které chtějí dál stavět, je stále dostatek. Stále je na trhu dost nabídek, ze kterých si můžeme vybírat,“ řekl.

Výrazný pokles zájmu o stavby všeho druhu zatím neregistrují ani statistici.

„Stavební úřady v kraji loni vydaly 8 727 stavebních povolení. To znamená více než desetiprocentní nárůst počtu ve srovnání s roky 2019 a 2020,“ informoval Jan Dehner z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.

„Na bytové a nebytové budovy v kraji bylo v roce 2021 vydáno 4 956 stavebních povolení, proti roku 2019 a 2020 byly jejich počty o 7,3, respektive 8,6 procenta vyšší,“ doplnil.

V Odrách postaví 72 rodinných domů

Jedním z chystaných projektů je například projekt Veselská stráň v Odrách na Novojičínsku. Na více než 112 tisících metrech čtverečních by zde mělo podle architektonického návrhu vzniknout celkem 72 rodinných a čtyři bytové, případně řadové domy. Vyplývá to z oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, které zveřejnil investor, společnost Oderská stráň.

„Jde o zjišťovací řízení k záměru připravit na Veselské stráni u Oder prostor pro stavbu domů,“ komentoval záměr oznamovatele jeho zástupce Jaromír Kolář. „Není to tak, že bychom tam sami chtěli primárně stavět, spíše připravujeme pozemky ke stavebnímu využití, zasíťujeme je,“ dodal.

Současná situace podle něj na záměru připravit v Odrách v podstatě novou městskou čtvrť nic nemění.

„Každý takový projekt je extrémně dlouhodobá záležitost, že se vydání stavebního povolení blíží do doby, kdy začíná recese, nemůžeme ovlivnit,“ vysvětlil Kolář. „Nezačali jsme plánovat loni, celý projekt chystáme už nějakých sedm osm let. Nyní se konečně dostáváme do fáze, kdy probíhá zjišťovací řízení, to by mohlo být hotovo v srpnu. Věřím, že pokud vše půjde, jak má, mohli bychom na konci října získat stavební povolení,“ přiblížil.

Možnost zahájení stavby na Veselské stráni si pochvaluje i starosta Oder Libor Helis. Město je podle něj položeno optimálně nedaleko dálnice, půl hodiny cesty od Ostravy nebo Olomouce.

„Jsme rádi, že se takový projekt chystá. Čekáme na to, Odry se musí rozvíjet,“ reagoval starosta na zahájení zjišťovacícho řízení. „Na katastru máme záplavová území i geologicky nestabilní svahy, proto není podobný projekt nijak snadné připravit. Navíc to není jediný podobný plán u nás, staví i samotné město. Chystáme třeba stavbu bytových domů zaměřenou na mladé rodiny, kterým nabídneme startovací byty se sníženými nájmy,“ doplnil.