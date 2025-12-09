Na Ostravsku očekávají obtíže při stavbě železnice, provázely už přípravu

Darek Štalmach
  13:47
Obyvatelé Vratimova na Ostravsku se už pomalu připravují na minimálně dvouleté peripetie spojené s plánovanou stavbou železničního spojení mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. To se sice chystá dlouhé roky, už příští rok by se ale mohlo začít stavět
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

„Momentálně připravujeme podání žádosti o povolení záměru. Výběrové řízení na zhotovitele stavby plánujeme zahájit na jaře tak, aby se práce mohly v závěru roku rozběhnout,“ přiblížil aktuální stav příprav mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Příprava stavby se potýkala s mnoha problémy, řešit se musel hlavně její vliv na přírodu a zónu Natura, trať totiž na mnoha místech vede v těsné blízkosti evropsky významné lokality tvořené řekou Ostravice.

Úplně rozhodnuto ale ještě není, vše závisí na penězích. A současné spory o konečné podobě státního rozpočtu zatím úplnou jistotu zahájení stavby v příštím roce nedávají.

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

„Záležet bude pochopitelně i na rozpočtových možnostech Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodává mluvčí.

Samotné zdvojkolejnění v úseku Vratimov–Frýdek-Místek má výrazně zvýšit kapacitu trati a zkrátit cestovní doby. Po rekonstrukci zde bude možné jezdit až 120 km/h, což umožní zkrátit cestu mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem z 21 na 14 minut, u spěšných vlaků by měla jízda trvat jen devět minut.

Součástí projektu je také celková rekonstrukce kolejí, nová nástupiště ve stanicích Vratimov, Paskov, Lískovec u Frýdku i ve Frýdku-Místku, zrušení sedmi přejezdů a výstavba podjezdů a podchodů.

Kolony u přejezdu

Samotná stavba druhé koleje mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem a zároveň i elektrifikace trati se dotkne hlavně Vratimova, kde je součástí projektu i stavba podjezdu. Současný železniční přejezd je totiž pro město kvůli dlouhým kolonám v dopravních špičkách dlouhodobou přítěží.

Starosta Vratimova Martin Čech proto věří, že přestavba přinese výrazné zlepšení.

„V současnosti nám železniční přejezd ve špičkách působí velké problémy. Když se potká intenzivní železniční provoz s ranním nebo odpoledním provozem aut, tvoří se dlouhé kolony. Podjezd by měl této situaci výrazně ulevit,“ přibližuje současnou dopravní situaci ve Vratimově starosta.

Město podle něj nyní řeší se Správou železnic i projektanty konkrétní kroky, jak plánovanou stavbu co nejlépe zvládnout.

„Výstavba bude pro město náročná. Snažíme se najít způsob, jak nastavit objízdné trasy a udržet průjezd pro místní obyvatele i tranzit. Bude to složité období,“ vysvětluje Čech.

Tranzit by měl být po dobu stavby veden mimo město, místním by měl pomoci alespoň průjezd po upravených ulicích Mourová a Nádražní. Podle Čecha je navržené řešení včetně podjezdu i souběžně připravovaných úprav křižovatek optimální.

Elektrifikace trati do Frýdku-Místku se blíží, zmizí i dva přejezdy

„V kombinaci s plánovaným kruhovým objezdem na území Ostravy by to mělo naší dopravě výrazně pomoci,“ dodává.

Radnice zároveň chystá i vlastní projekty, které budou na modernizaci trati navazovat.

„Paralelně připravujeme projekt kruhového objezdu v centru města, na křižovatce Datyňská, Frýdecká a Výletní. Nechceme ale rozkopat město na dvou místech najednou, takže stavbu zahájíme až po dokončení podjezdu,“ vysvětluje starosta.

Pokud půjde vše podle aktuálního harmonogramu Správy železnic, výstavba by měla začít koncem roku 2026 a skončit v roce 2029.

