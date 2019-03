O titul Stavba roku může poprvé soutěžit třeba i náměstí

Může jít například o relaxační zóny či nová náměstí, která ve městě také vznikají. „Soutěž Ostrava pořádala nepřetržitě od roku 1994 pod názvem Dům roku. Ale 25. ročník vyhlásila pod pozměněným názvem Stavba roku,“ říká mluvčí města Andrea Vojkovská.



Důvodem změny názvu je právě rozšířené zaměření soutěže.

„Dosud město vybíralo a oceňovalo jen domy, které byly v hodnoceném období postaveny nebo rekonstruovány na území města. Nově se letos o ocenění mohou ucházet také autoři úprav veřejného prostoru, který byl v minulosti opomíjen. Právě veřejný prostor přitom dotváří charakter města, obyvatelům přináší oddechové zóny a příjemná místa pro trávení volného času. Věříme, že se díky této změně rozšíří portfolio účastníků v soutěži,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

Investoři mohou do 29. března přihlásit do soutěže budovy a veřejné prostory zkolaudované v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. Přihlášku mohou poslat poštou nebo odevzdat na podatelně ostravského magistrátu.

Podrobné informace o soutěži včetně podmínek jsou na internetové stránce zde.

Vítěz, kterého vybere odborná porota, získá titul, plaketu a 300 tisíc korun. Druhý v pořadí si odnese 150 tisíc korun.

O nejlepší z přihlášených staveb bude také letos hlasovat i veřejnost, a to nezávisle na soutěžní porotě - v anketě, kterou město spustí 4. dubna. Lidé nebudou znát vítěze porotců , ani porotci se nedozvědí verdikt veřejnosti před vlastním rozhodnutím.

Vítěz hlasování v anketě získá cenu veřejnosti, která však není spojená s finančním ohodnocením. Jako první zvítězila v této ostravské soutěži novostavba Čs. obchodní banky v Hollarově ulici.

Navazují na prvorepublikovou tradici

V následujících letech titul získaly například Divadlo loutek, hotel Park Inn, Dům sociálních služeb pro seniory Landek v Petřkovicích, Multifunkční aula Gong, Svět techniky nebo Atletická hala Vítkovice.



Investoři do soutěže zapojili také rekonstrukci Městského stadionu Vítkovice, který se následně stal celorepublikovou Stavbou roku a nejvíce hlasů získal také v soutěži veřejnosti.

Oceněné budovy jsou přehlídkou moderní architektury. Město tak navazuje na prvorepublikovou tradici, kdy stavitelé zapojili do výstavby obchodních domů, vil i nájemních domů přední české architekty té doby.

Například Karla Kotase, Ericha Mendelsohna, Josefa Gočára, Lubomíra Šlapetu, Jaroslava Stockara-Bernkopfa, Františka Divíška, Jóžu Dvořáka, Jana Jírovce, Arnošta Kornera nebo Bohumíra Čermáka. Všichni přinesli do města zajímavou architekturu, nová řešení budov a vytvořili kontrast ke klasickým stavbám ze začátku 20. století.