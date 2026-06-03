Promítne se to i do ceny. Ta by podle náměstka pro investice a dopravu Břetislava Rigera i tak neměla přesáhnout čtyři miliardy. „V počáteční rozvaze jsme s jistou rezervou hovořili o částce 4,1 miliardy. Původně ale byl součástí i parkovací dům, který je z projektu vyňatý a staví se samostatně. Zvlášť řešíme i varhany či interiéry,“ doplnil Riger. Šestiměsíční zpoždění podle něj nebude konečné.
Zdůraznil, že jde o mimořádně složitou stavbu. „Pro Ostravu je to stavba století. Proto k ní také přistupujeme s pokorou a opatrností. V zájmu výsledné kvality, především špičkové akustiky, se nebráníme pracím navíc. Čas nehraje úplně rozhodující roli,“ řekl. Určité zdržení podle něj způsobily zátěžové a fyzikální zkoušky, které doporučil tým správce stavby.
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Na začátku bylo nutné aktualizovat projekt kvůli zajištění rovnoměrného sedání konstrukce. Doplnění dokumentace se týká i kulturního domu ze šedesátých let. „Děláme třeba zesílení trámového stropu v místě, nad kterým bude komorní sál. Když zhotovitel odhalil všechny trámy, zjistil, že je každý jiný. Podle toho musíme upravit způsob výztuže,“ přiblížil náměstek. Uznal, že projektová dokumentace vznikala za ztížených podmínek, kdy kulturní dům byl v provozu a nebylo možné nahlédnout do všech hlubin budovy.
Cena narůstá průběžně, protože město má se zhotovitelem takzvaný měřený kontrakt, který umožňuje navýšení objemu prací podle skutečných podmínek. „Některé položky nejsou přesně stanoveny, třeba kolik materiálu bude potřeba na určité práce. Doplácíme například za metakaolin, který zhotovitel přidával do směsi na pilíře tryskové injektáže,“ vysvětloval. Metakaolinu padlo při tryskání asi 240 tun, cementu asi 1 250 tun.
Kdo může za zpoždění?
Ambiciózní projekt prosadilo a z velké části připravilo předchozí vedení města s Tomášem Macurou, který jako primátor skončil na jaře 2023. „Zpoždění začalo hned po nástupu nového vedení, které zrušilo náš příkaz k zahájení hloubení stavební jámy pro novostavbu koncertní síně,“ zdůraznil Macura. Podle Rigera se tak stalo z opatrnosti, kdy nebylo ještě úplně jasné, jestli bude vůle v projektu pokračovat. „Neměli jsme ani vysoutěženou druhou fázi stavby,“ podotkl.
Podle primátora Dohnala byla větším problémem projektová příprava. „Chápu, že u tak složitých akcí nejde úplně všechno vychytat, ale myslím si, že mohla být trochu preciznější. Poučili jsme se z toho a přípravě stadionu na Bazalech věnujeme mnohem větší péči,“ řekl.
Macura za dokumentací od renomovaného amerického studia stojí. „I kdybych připustil nějaké nedostatky, vedení města mělo tři a půl roku na případné úpravy,“ reagoval Macura, který se obává, že stavbu čeká mnohem větší skluz. Riger odhaduje dokončení na konci roku 2028. Město projekt financuje z vlastních peněz, půjčky Evropské investiční banky a dotací z Evropské komise, státu a kraje.
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2. dubna 2026