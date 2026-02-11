Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu

Darek Štalmach
  16:30
Ani zima nezastavila stavbu dalšího úseku jižního obchvatu Opavy poblíž Otic, propojky výpadovek na Hradec nad Moravicí a Olomouc. Na rozdíl od dřívějších projektů zde postup prací teploty hluboko pod nulou nezhatily a listopadový termín zprovoznění dál platí.

Zatímco v minulých letech bývalo zvykem, že se stavební stroje s příchodem prvních mrazů na několik měsíců odmlčely, moderní technologie a důraz na rychlost výstavby umožnily pokračovat v práci i v zimním období.

Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na počasí. Listopadový termín otevření silnice platí. (11. února 2026)
Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na druhou část jižního obchvatu Opavy. Přeložka silnice I/46 spojí výpadovky na Hradec nad Moravicí a na Olomouc.
Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na počasí. Listopadový termín otevření silnice platí. (11. února 2026)
Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na počasí. Listopadový termín otevření silnice platí.
Mráz stavbařům v tomto případě dokonce pomáhal. „Technologie zemních prací se v zimě prováděly záměrně, protože mráz omezuje vznik bláta, což zmenšuje znečištění místních komunikací a šetří okolí,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl s tím, že kvůli vedení trasy po násypu bylo nutné do tělesa zapracovat 175 tisíc kubíků materiálu.

Stavba o délce 2 268 metrů zahrnuje celkem 38 objektů, z nichž technicky nejnáročnější je pětice mostů. Ty musí překlenout nejen Otický potok, ale i železniční trať a frekventovanou cyklostezku.

Naším cílem je dokončit kompletní okruh kolem Opavy. Pokud se to podaří, stala by se vůbec prvním městem v České republice s plným prstencem obchvatu.

Jan Rýdlmluvčí ŘSD

„Včera byla dokončena poslední pilota posledního z pěti mostů,“ potvrdila aktuální postup Dominika Mrázková, ředitelka výstavby ze společnosti STRABAG.

Podle jejích slov se na stavbě prakticky nezastavili. „Zimní přestávka byla minimální, pouze v období vánočních svátků, a naplno jsme pokračovali už od 6. ledna. Aktuálně se na většině mostů armují nebo betonují opěry a pokračuje se v zakládání pilířů,“ popsala Mrázková s tím, že v terénu je neustále nasazeno přes 40 kusů těžké techniky.

Oticím obchvat uleví od kolon i hluku

Jednou z nejvíce zatížených lokalit v okolí Opavy je obec Otice, jejímž středem denně projíždějí tisíce aut. Starosta obce Vladimír Tancík se proto na zprovoznění obchvatu těší.

„Očekáváme zklidnění dopravy až o padesát procent. Aktuálně zde kolony, zejména na křižovatkách v ranních a odpoledních špičkách, dosahují i stovek metrů,“ uvedl Tancík.

Začala stavba páté části obchvatu Opavy. Pomůže tisícům lidí ve městě i okolí

Zároveň však starosta zmínil i druhou stranu mince, kterou přinese odklon tranzitu: „Snížení provozu sice pomůže obyvatelům, ale může to negativně ovlivnit naše místní prodejce, jako je řezník nebo pekař, kteří jsou částečně závislí na lidech, kteří obcí projíždějí.“

Součástí stavby je i dočasné uzavření cyklostezky vedoucí z Otic do Opavy. V průběhu jara se na ni cyklisté nedostanou. „Díky dohodě se zhotovitelem se podařilo zkrátit plánovanou uzavírku o tři měsíce, což lidem výrazně ulehčí život, cyklisté se na cyklostezku vrátí už v květnu,“ doplnil starosta.

Jižní obchvat Opavy uleví nejen slezské metropoli, ale také blízkým obcím, jimiž v současnosti auta také projíždějí.

Ke kompletnímu dokončení jižního úseku obchvatu Opavy sice schází dostavět ještě jeden úsek, Opava má už tak nyní nakročeno k republikovému unikátu.

„Naším cílem je dokončit kompletní okruh kolem Opavy. Pokud se to podaří, stala by se vůbec prvním městem v České republice s plným prstencem obchvatu,“ zdůraznil Jan Rýdl.

Stavba západní části jižního obchvatu mezi ulicemi Olomoucká a Bruntálská by měla začít již v roce 2027, definitivní dokončení okruhu se předpokládá v roce 2031.

Auta za pět let obkrouží celou Opavu. Začne už pátá stavba obchvatu města

Navzdory tomu, že Česko zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu, mluvčí ŘSD Jan Rýdl ujistil, že strategické projekty jsou finančně zajištěny. „Na běžící stavby máme veškeré prostředky k dispozici. Co se týče nových projektů pro rok 2026, vláda již schválila rekordní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 169,3 miliardy korun,“ uvedl Rýdl.

Pro Ředitelství silnic a dálnic je v tomto rozpočtu vyčleněno 81,1 miliardy korun, což státnímu podniku umožní nejen pokračovat v rozestavěných akcích, ale i zahájit přes 30 nových velkých investic.

