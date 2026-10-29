Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čtyři muži a čtyři firmy čelí obžalobě za nelegální dovoz odpadu z Německa

Autor: ,
  14:11aktualizováno  14:37
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
15 fotografií
Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále podala obžalobu na čtyři muže a čtyři firmy v kauze nelegálního dovozu stovek tun odpadu z Německa. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina během několika měsíců přepravila do České republiky zhruba 600 tun nebezpečného odpadu, který následně navozila na různá místa na Bruntálsku, Brněnsku a na Zlínsku. Případem s rozsáhlým dokazováním se bude zabývat Okresní soud v Bruntále.

„Případem se bude zabývat okresní soud v Bruntále, termín hlavního líčení zatím nenařídil,“ potvrdila vedoucí bruntálského státního zastupitelství Zuzana Ševčíková.

„Jednání zatím nebylo nařízeno. S ohledem na to, že jde o poměrně rozsáhlou kauzu, je zřejmé, že to nebude během týdne. Doba bude delší,“ doplnila Ševčíková.

Policie v případu obvinila z neoprávněného nakládání s odpady čtyři muže a čtyři firmy. Odpad byl podle policie vyhodnocen jako nebezpečný.

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci.
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
15 fotografií

Podle vyšetřovatelů jednali obvinění jako organizovaná skupina, která od června 2024 do ledna 2025 přepravila z Německa do Česka v přibližně 30 kamionech téměř 600 tun odpadu a uložila jej na různých místech na Bruntálsku, Brněnsku a Zlínsku.

Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku

Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů německá společnost Roth International, která se specializuje na demontáž letadel a větrných elektráren. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Odpad z obou míst nechaly na své náklady odvézt německé úřady. Náklady hodlají vymáhat po společnosti Roth International, která je v insolvenci.

Případem se zabývaly také německé úřady. Minulý týden ve středu uložil soud v bavorském Weidenu bývalému jednateli firmy Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení odpadu do Česka čtyři a půl roku vězení. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil dvouletý podmíněný trest. Rozsudek není zatím pravomocný.

Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka

Bavorský soud shledal 43letého bývalého jednatele firmy vinným ze 17 případů vyvezení odpadu, který nelze kvalifikovat jako nebezpečný, a 13 případů vyvezení nebezpečného odpadu.

Sedmapadesátiletý Čech dostal od soudu podmínku za vyvezení nebezpečného odpadu ve dvou případech a v dalších 18 případech z vyvezení odpadu, který nebyl kvalifikován jako nebezpečný.

Starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba) uvedla, že trestní oznámení v souvislosti s odpadem podávala ona.

„Do datové schránky jsem dostala zprávu, že vyšetřování bylo ukončeno. Bližší informace ale nemám. Vím jen, že mezi obžalovanými by měl být Čech souzený v Německu. Potkala jsem se s ním u soudu ve Weidenu. Tam mi řekl, že je za stejnou věc stíhán i v Česku,“ uvedla Šišková.

9. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují

Premium
Krajský soud v Ostravě řeší případ Antonína Špička a Renáty Pavlíčkové,...

Původně to měl být kanadský žertík. Ale údajný vtip se zvrhl v naprostou hrůzu, při které jednadvacetiletý muž letos v lednu v Karviné takřka den umíral v ukrutných bolestech. Z jeho utrpení viní...

Budeš na mě řvát? Muž napadl školáka, tomu pomohl kamarád. Další děti útok natočily

Dospělý muž v Krnově napadl dva chlapce. (22. říjen 2026)

Policisté vyšetřují konflikt mezi mužem a dvěma chlapci, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Krnově. Část záznamu incidentu, který pořídili další, přihlížející mladiství, se objevila na Facebooku,...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů

Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.

Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací Zdravotního ústavu České republiky dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Potvrzují to i nejnovější...

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz.

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...

Čtyři muži a čtyři firmy čelí obžalobě za nelegální dovoz odpadu z Německa

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále podala obžalobu na čtyři muže a čtyři firmy v kauze nelegálního dovozu stovek tun odpadu z Německa. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina...

29. října 2026  14:11,  aktualizováno  14:37

Čekání na výhru trvá. České curlerky na ostravském ME padly i s Lotyšskem

Momentka z mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě

České curlerky se na domácím mistrovství Evropy v Ostravě nedočkaly vítězství ani ve třetím utkání, tým skipky Alžběty Zelingrové podlehl Lotyšsku 4:11. Na ženském turnaji je domácí výběr po...

29. října 2026  12:17

Nový Jičín povede koalice s těsnou většinou, starostou se stane Jiří Klein

Společné foto novojičínských koaličních zastupitelů, schází jen současný...

Jen o jeden hlas bude v převaze nad opozicí nově dohodnutá koalice v Novém Jičíně. „Uvědomujeme si složitost takového řešení,“ poznamenal Jiří Klein ze sdružení Náš Nový Jičín. Půjde například o...

29. října 2026  12:11

Velkolepá sváteční jízda veteránů, na Opavsko zamířil rekordní počet vozidel

Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...

Tradiční oslava státního svátku 28. října v duchu automobilové historie přilákala na Opavsko rekordní účast veteránů. Členové Tatra Clubu Ostrava tam uspořádali symbolickou jízdu k Národnímu...

29. října 2026

Demolice Slezanky mění střed Opavy, o nové podobě zástavby se bude diskutovat

V Opavě padla i druhá část Slezanky. Horní náměstí se otevřelo do vnitrobloku...

Bourání skončilo, druhá část bývalého obchodního komplexu Slezanka je pryč. V historickém centru Opavy se otevřely výhledy, které pamatují jen ty nejstarší generace. Následovat bude průzkum...

29. října 2026  6:25

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Vir složil Baník, ten senzačně složil Spartu. Životabudič! jásal ostravský trenér

Trenér Baníku Skuhravý burcuje své svěřence.

Před vydatným lijákem se v chladný středeční večer snad skoro ani na chvíli neschoval pod stříšku střídačky. Nakonec byl Roman Skuhravý durch promočený a ještě víc blažený. Ostravští fotbalisté v...

28. října 2026  22:07

Trevír nad opavské síly. Obrana Slezanů proti druhému týmu bundesligy nestíhala

Opavský pivot Elijah Tucker.

Opavští basketbalisté prohráli ve 4. kole FIBA Europe Cupu doma s Trevírem 80:103 a ve skupině A si připsali třetí porážku. Jejich soupeř si naopak po čtvrtém vítězství upevnil vedoucí pozici v...

28. října 2026  20:25

Čeští curleři začali domácí ME výhrami nad Polskem a Švýcarskem

Zleva Lukáš Klípa, Martin Jurík a Vít Chabičovský, čeští reprezentanti v...

Čeští curleři zahájili premiérové domácí mistrovství Evropy v Ostravě dvěma výhrami. Tým skipa Lukáše Klímy nejprve ve skupině B porazil 12:5 Polsko a poté 9:7 Švýcarsko, jež v jiné sestavě získalo...

28. října 2026  16:38,  aktualizováno  17:42

Časová schránka z roku 1945 se vrací do makovice v Rychalticích. Přibude i nová

Do makovice ve věži kostela sv. Mikuláše v Rychalticích přibude nový odkaz...

Do věže kostela sv. Mikuláše v Rychalticích se brzy vrátí opravený kříž i dvě časové schránky s odkazy pro příští generace. Farníci je v místním společenském centru zapečetili – novou měděnou...

28. října 2026  5:16

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nevydařený úvod domácího ME. České curlerky nestačily v Ostravě na Švýcarsko

Karolína Špundová (vlevo) a Aneta Müllernová během curlingového mistrovství...

České curlerky vstoupily do premiérového mistrovství Evropy na domácím území porážkou 3:8 se Švýcarskem. Utkání skupiny A skončilo v Ostravě výhrou favoritek předčasně po sedmé z osmi směn.

27. října 2026  21:44

Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma.

S Polskem ve středu v pravé poledne rozjedou čeští curleři mistrovství Evropy, které se koná tento týden do neděle v RT Torax Areně v Ostravě. „Máme velmi těžkou skupinu se silnými celky –...

27. října 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.