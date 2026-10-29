„Případem se bude zabývat okresní soud v Bruntále, termín hlavního líčení zatím nenařídil,“ potvrdila vedoucí bruntálského státního zastupitelství Zuzana Ševčíková.
„Jednání zatím nebylo nařízeno. S ohledem na to, že jde o poměrně rozsáhlou kauzu, je zřejmé, že to nebude během týdne. Doba bude delší,“ doplnila Ševčíková.
Policie v případu obvinila z neoprávněného nakládání s odpady čtyři muže a čtyři firmy. Odpad byl podle policie vyhodnocen jako nebezpečný.
Podle vyšetřovatelů jednali obvinění jako organizovaná skupina, která od června 2024 do ledna 2025 přepravila z Německa do Česka v přibližně 30 kamionech téměř 600 tun odpadu a uložila jej na různých místech na Bruntálsku, Brněnsku a Zlínsku.
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Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku
Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů německá společnost Roth International, která se specializuje na demontáž letadel a větrných elektráren. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Odpad z obou míst nechaly na své náklady odvézt německé úřady. Náklady hodlají vymáhat po společnosti Roth International, která je v insolvenci.
Případem se zabývaly také německé úřady. Minulý týden ve středu uložil soud v bavorském Weidenu bývalému jednateli firmy Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení odpadu do Česka čtyři a půl roku vězení. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil dvouletý podmíněný trest. Rozsudek není zatím pravomocný.
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Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka
Bavorský soud shledal 43letého bývalého jednatele firmy vinným ze 17 případů vyvezení odpadu, který nelze kvalifikovat jako nebezpečný, a 13 případů vyvezení nebezpečného odpadu.
Sedmapadesátiletý Čech dostal od soudu podmínku za vyvezení nebezpečného odpadu ve dvou případech a v dalších 18 případech z vyvezení odpadu, který nebyl kvalifikován jako nebezpečný.
Starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba) uvedla, že trestní oznámení v souvislosti s odpadem podávala ona.
„Do datové schránky jsem dostala zprávu, že vyšetřování bylo ukončeno. Bližší informace ale nemám. Vím jen, že mezi obžalovanými by měl být Čech souzený v Německu. Potkala jsem se s ním u soudu ve Weidenu. Tam mi řekl, že je za stejnou věc stíhán i v Česku,“ uvedla Šišková.
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9. září 2025