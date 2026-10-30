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Moravskoslezští ocenění. Vyznamenání dostali bojovníci za lidská práva a padlý voják

Petra Sasínová
  10:55
Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy panu magistru Kumaru...

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy panu magistru Kumaru Vishwanathanovi, sociálnímu pracovníkovi, který se dlouhodobě zasazuje o důstojný život Romů a jejich soužití s většinovou společností, za zásluhy o stát v oblasti sociální. (28. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Elena Gorolová si za svou práci odnesla z Pražského hradu druhé nejvyšší státní...
Adrian Werner zemřel v roce 2011 poté, co byl těžce zraněn v Afghánistánu. Nyní...
Elena Gorolová si za svou práci odnesla z Pražského hradu druhé nejvyšší státní...
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy paní Eleně...
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Obrovská pocta i velké zadostiučinění. Tak hodnotí prezidentem předaná státní vyznamenání dvě osobnosti z Moravskoslezského kraje, a to bojovníci za romskou menšinu Elena Gorolová a Kumar Vishwanathan. Třetí oceněný z regionu, hrdina Adrian Werner, dostal vyznamenání in memoriam, tedy posmrtně.

Řád Tomáše Garriqua Masaryka IV. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva převzala 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu Elena Gorolová z Ostravy.

Ve 21 letech zažila nucenou sterilizaci, a když pochopila, co se jí stalo, trápila se tím. Před dvaceti lety začala bojovat za to, aby stát uznal nezákonnost těchto zákroků schválených v době komunistického režimu, jež připravily stovky hlavně romských žen o možnost mít další děti. Odškodné jich dostaly stovky.

„Připadám si pořád jako ve snu. Jsem dojatá. Byl to asi nejkrásnější den mého života. Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla získat tak velkou poctu,“ uvedla sedmapadesátiletá Gorolová po slavnosti v Praze.

Bílý lev Čáslavské, Illnerové či Janžurové. Metál dostali i vojáci, Hřebejk nebo Kubera

Zdůraznila, že bez dalších žen, které se rozhodly nenechat si své trpké zkušenosti pro sebe, by ve Vladislavském sále nikdy nestála. Vyplácení odškodného nezákonně sterilizovaným ženám ve výši tři sta tisíc korun, které schválila vláda v roce 2021, stále pokračuje.

Uznání nároků komplikuje mimo jiné problém skartované zdravotní dokumentace. „Naše práce rozhodně nekončí,“ říká Gorolová.

Od začátku spolupracovala s Kumarem Vishwanathanem, který ve středu převzal od prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy.

„Sociální pracovník, který se dlouhodobě zasazuje o důstojný život Romů a jejich soužití s většinovou společností,“ charakterizuje jeho práci prezidentská kancelář.

Vishwanathan narozený v Indii se silně zapsal do povědomí Ostravy po katastrofálních podvodních v roce 1997. Opustil místo učitele fyziky v Olomouci a rozjel se pomáhat vytopeným Romům ve Slezské Ostravě, kteří přišli o bydlení a zároveň čelili nenávistným projevům lidí z okolí.

Vesnička soužití v Ostravě funguje skvěle, charita ji plánuje ještě rozšířit

Založil občanské sdružení Vzájemné soužití, které pomáhá mimo jiné ve vyloučených lokalitách v Ostravě i okolí.

Zasloužil se o vznik osady Vesnička soužití v ostravské lokalitě Muglinov, kde část lidí z romské i neromské komunity postižené tehdejšími záplavami žije dodnes.

„Vyznamenání jsem nečekal. Byl jsem překvapený a pořád jsem dojatý. Je to velká pocta pro mě i pro všechny, kteří s námi těch skoro třicet let spolupracují a pomáhají nám,“ uvedl Vishwanathan, který prožil slavnostní večer ve Vladislavském sále s manželkou a synem.

28. říjen 2026

Režisér Jan Hřebejk si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti umění. (28. října 2026)
Mezi oceněnými je i doktorka, spisovatelka a dramatička Kateřina Tučková. Z Hradu si odnáší medaili Za zásluhy v oblasti umění. (28. října 2026)
Nejdéle působící učitelka Sylva Knedlová si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti výchovy a školství. (28. října 2026)
Herec Arnošt Goldflam si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti kultury, výchovy a školství. (28. října 2026)
237 fotografií

„Když jsem přijel v roce 1997 do Ostravy, byli to nejen Romové, ale také lidé z majority, pracovníci různých úřadů, kteří chtěli, aby se situace zlepšila. A to se do jisté míry stalo,“ říká Vishwanathan, jehož přivedla do České republiky láska ke studentce z Jeseníku, kterou poznal v době vysokoškolských studií v Moskvě.

„Nové problémy vznikají a budou vznikat. Třeba segregace Romů ve školství pokračuje, velice palčivé jsou problémy s bydlením. Snad mám ještě sílu, abych něco změnil k lepšímu,“ říká muž, který byl nominovaný na státní cenu za zásluhy už za prezidenta Václava Klause v roce 2006. Ten ale nominaci nepodpořil.

Werner byl smrtelně postřelen v Afghánistánu

Zatímco Gorolová a Vishwanathan si převzali vyznamenání osobně, za rodáka z Českého Těšína Adriana Wernera, který zemřel ve 32 letech na následky zranění během mise v Afghánistánu v říjnu 2011, jej převzala manželka. Poručík Adrian Werner dostal medaili Za hrdinství.

Začínal u policie, od roku 2003 byl vojákem z povolání. Dvakrát se účastnil mezinárodní operace v Kosovu, roku 2011 odjel do Afghánistánu jako velitel výcvikového týmu české jednotky. V afghánské provincii Wardak utrpěl v roce 2011 těžká zranění, kterým po převozu do Česka po několika týdnech podlehl.

Přehled všech vyznamenaných osobností zde

Loni dostala státní vyznamenání například spisovatelka Karin Lednická. Karvinská rodačka proslula trilogií Šikmý kostel, kde popisuje málo známou historii tohoto regionu.

V době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, získali medaili Za zásluhy písničkář Jaromír Nohavica, automobilový závodník Karel Loprais, zpěvačky Věra Špinarová a Hana Zagorová, herec a zpěvák Richard Krajčo, tenistka Petra Kvitová nebo cukrářský výrobce Gevorg Avetisjan.

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