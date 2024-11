Stát rozdává obcím pozemky mimo záplavové zóny. Starostové jsou skeptičtí

Tyto radnice budou moci pozemky poskytnout zdarma lidem, kteří přišli při záplavách o dům a jsou ochotni stavět na jiném místě mimo aktivní záplavovou zónu.

Například Ostrava se rozhodla z nabídky asi tří set pozemků pro třináct. „Většina parcel nebyla k výstavbě vhodná. Vytipovali jsme ty, kde se stavět dá, jsou zasíťované a je reálné zahájit stavbu do dvou let od nabytí vlastnického práva, což je jedna z podmínek státu,“ sdělil náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč. Dodal, že jde o pozemky v různých částech města, kterým se dosud povodně vyhýbaly.

V důsledku poškození velkou vodou půjde v Ostravě k zemi asi sedm domů, z toho pět v části Nová Ves, kterou protéká řeka Odra.

„Nevíme, zda lidé budou mít zájem“

Starosta obvodu Tomáš Lefner neumí odhadnout, zda budou mít lidé, kteří dostali demoliční výměr, o nabízené parcely zájem. „V první chvíli čtyři z těch pěti uvažovali, že půjdou jinam. Mezitím se staly věci, které je možná povzbudily. Třeba to, že nemusí domy bourat na vlastní náklady. Další důležitý fenomén, který hraje roli, je pojištěnost. Zatím nad námi nevisí žádná klatba, že je toto území nebezpečné,“ uvedl starosta obvodu, jehož část byla několik týdnů pod vodou už v roce 1997.

Dodal, že jeden majitel domu, který tvrdil, že na stejném místě stavět nebude, si stejně nechal po demolici základovou desku. „Roli asi bude hrát i to, že nabízené pozemky od státu prý nejsou příliš atraktivní,“ shrnul Lefner.

Starosta Široké Nivy na Bruntálsku, kde zářijové povodně fatálně zničily asi deset objektů, je k využití státních pozemků dost skeptický. „Vybrali jsme sice dvanáct menších pozemků, které by mohly stačit pro pět rodinných domů, nevím ale, co z toho bude. Není reálné splnit termíny, které si klade stát jako podmínku, když pozemky nejsou zasíťované,“ přiblížil starosta Tomáš Spáčil. Upřesnil, že vyplavení lidé ještě sami nevědí, co udělají, kolik budou mít peněz a sil. „Bereme tyto pozemky jako rezervu. Můžeme je později vrátit,“ dodal.

Termíny pro stavbu jsou šibeniční

Několik zájemců se už teď přihlásilo radnici v Městě Albrechticích na Bruntálsku, kde vedení obce přijme čtyři z pěti nabízených pozemků. „Jde o poměrně velké parcely. Dvě chceme nabídnout obyvatelům pro stavbu nových rodinných domů, na dalších chceme postavit bytový dům, kde by našli náhradní bydlení i další obyvatelé postižení povodněmi,“ sdělila starostka Města Albrechtic Jana Murová.

Záměr státu má ale podle ní spoustu úskalí. „Například dva pozemky mají zatím propachtované zemědělci. Odlehlejší parcely nejsou zasíťované. Nevíme, jak to bude, když nesplníme podmínku kolaudace do pěti let. Nevíme, jakou formu bude mít výměna pozemků,“ vyjmenovala Murová.

Patnáct pozemků převezmou podle mluvčí pozemkového úřadu Petry Kazdové také Nové Heřminovy, kde má do tří let začít dlouho odkládaná stavba přehrady.

15. září 2024