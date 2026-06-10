Klesající porodnost už dopadá i na školy a školky. V kraji ubylo pět mateřinek

„Počet dětí navštěvujících mateřské školy opět meziročně poklesl na 37 tisíc. Rovněž v základních školách se již třetím rokem snížil počet žáků na celkových 104,2 tisíce dětí,“ informoval Patrik Szabo z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.
Nejvýrazněji se úbytek dětí projevuje v moravskoslezských mateřinkách. Počet dětí se tam snížil potřetí za sebou. Oproti loňskému školnímu roku úbytek čítá více než šestnáct set dětí, za zmíněné poslední tři školní roky jde o téměř dvouapůltisícový rozdíl.
A to už je znát i organizačně. „Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se meziročně snížil o pět školek a počet tříd poklesl o deset,“ dodal statistik. Snižuje se také průměrný počet dětí na jednu školkovou třídu.
I žáků na základních školách je méně – meziročně o necelé čtyři stovky, za poslední tři roky, kdy číslo klesá, úbytek čítá přes osmnáct set dětí. Avšak počet tříd prozatím roste, jen oproti loňskému školnímu roku jich je v kraji o dvaatřicet víc.
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Dětí je málo. Školky už berou i dvouleté, některá města začínají řešit slučování
Zcela opačná situace panuje na středních školách, kde studentů a učňů přibývá. „Na střední školy v Moravskoslezském kraji docházelo 54,3 tisíce žáků. Jejich počet se meziročně zvýšil již posedmé v řadě, postupně nastupovaly silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010,“ konstatoval k letošnímu školnímu roku Szabo.
Nárůst na středních školách přišel po dlouhém, dvanáctiletém poklesu. Meziročně je v tomto školním roce středoškoláků víc o necelou pětistovku, za celých zmíněných sedm početně silných let o sedm tisíc studentů a učňů.
Místa na středních školách ale nechybí, naopak stále zůstávají volná. Na dlouhodobě stejném počtu středních škol přibývají třídy, za posledních sedm let více než dvě stovky.
„V Moravskoslezském kraji je kapacita středních škol téměř 80 tisíc míst. I přes vzrůstající trend počtu žáků je kapacita v našem regionu naplněna kolem dvou třetin,“ uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
Populační vlna někdejších silnějších dětských ročníků už se také přelévá do vyšších sfér vzdělání. Meziročně v kraji v tomto školním roce vzrostly i počty studentů vyšších odborných škol a počty vysokoškoláků. Ty byly v předchozích letech spíše stabilní.