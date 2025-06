V Moravskoslezském kraji žilo v roce 2024 podle zjištění statistiků 255 tisíc lidí ve věku 65 let a více. Za třicet let jich přibylo o 108 tisíc. (ilustrační snímek) | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Zatímco v regionu nepřetržitě roste podíl seniorů, dětí do patnácti let je mezi obyvateli kraje vůbec nejméně v historii.

„Na konci roku 2024 žilo v kraji 255 tisíc osob ve věku 65 let a více. To odpovídalo 21,6 procentům obyvatel kraje,“ nastínil Jan Halva z Krajské správy Českého statistického ústavu v Ostravě.

Nárůst podílu seniorů je raketový, za třicet let jich přibylo o 108 tisíc, tedy bezmála tři čtvrtiny. V roce 1994 čítali pouhých 11,4 procenta obyvatel.

Opačný trend panuje u dětí do patnácti let. „Skupina obyvatel ve věku 0 až 14 let početně poklesla o celou třetinu. Zatímco loni jich žilo v kraji přes 174 tisíc, což bylo 14,7 procenta všech obyvatel, v roce 1994 tvořili s počtem 257,9 tisíce podíl 19,9 procenta,“ upřesnil Halva.

Nejstarší populace žije na Bruntálsku

Necelý patnáctiprocentní podíl mladých je druhou nejnižší hodnotou ze všech krajů Česka. Co se týká celkového průměrného věku populace, je ta moravskoslezská v porovnání krajů čtvrtou nejstarší.

Nejstarší populaci na severu Moravy a ve Slezsku má Bruntálsko, nejnižším průměrem se může pochlubit Novojičínsko. „Ve všech okresech Moravskoslezského kraje ale nabýval průměrný věk populace vyšších hodnot, než činil celorepublikový průměr,“ uvedl Halva.

Mezi průměrným věkem obyvatel „nejmladší“ a „nejstarší“ obce Moravskoslezského kraje je více než šestnáctiletý rozdíl.

Lidé s nejnižším průměrným věkem žijí v Pazderně na Frýdecko-Místecku, jež se chlubí věkovým průměrem 35,5 roku. Čtvrtinu obyvatel tam tvoří děti do 15 let, jen 12 procent naopak senioři. Její starosta Jan Šeděnka říká, že nejde o cílenou politiku obce a spíše je to výsledkem kombinace několika okolností.

„Naše silnější mladé ročníky dorostly, zůstávají v obci a zakládají často vícečetné rodiny. Nemáme žádnou masivní novou výstavbu a pořád jsme malá obec, přistěhovalo se sem i pár rodin odjinud,“ vysvětlil starosta.

Dodal, že Pazderna těží i z dostupnosti Frýdku-Místku, Ostravy, Havířova či Českého Těšína. Zároveň je blízko přírodě, ať už jde o Žermanickou přehradu nebo Beskydy. „Dojedete v podstatě kamkoliv.“

Po nejmladší Pazderně následují Čermná ve Slezsku na Vítkovsku a jejích 37,4 let s Horními Domaslavicemi na Frýdecko-Místecku, kde průměr čítá 37,8 let.

Naopak nejstarší populace žije v Janově, kde se průměrný věk obyvatel ke konci loňského roku vyšplhal na 51,9 let. „Jsme v odlehlé části bruntálského okresu i celého kraje. Svého času se sem přistěhovala populace z Ostravy. Jejich děti už jsou jinde a rodiče stárnou,“ popsal starosta Janova Jan Borovec.

I mladé rodiny v Janově žijí, není jich ale mnoho. „Vybavenost jako škola a školka není problém. Jsou ve vedlejší obci v dobré dojezdové vzdálenosti. Ale chybí pracovní příležitosti, není jak se tady uplatnit,“ nastínil starosta Borovec.

Dalšími nejstaršími obcemi jsou Malá Morávka s 48,7 lety a Křišťanovice s cifrou 47,8 let. Obě obce leží rovněž na Bruntálsku.