Moravskoslezský kraj rychle stárne. Víc než pětinu populace už tvoří senioři

O osm let narostl za poslední tři desetiletí průměrný věk lidí v Moravskoslezském kraji. Přibylo přes 108 tisíc seniorů, naopak ubylo více než 84 tisíc dětí do patnácti let. Tempo stárnutí obyvatelstva severu Moravy a Slezska je rekordní – z jedné z nejmladších se stala čtvrtá nejstarší tuzemská populace. Roste i rozdíl mezi populačně mladšími a staršími částmi regionu.