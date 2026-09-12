Zase méně. Moravskoslezskému kraji ubyly další tři tisíce obyvatel, nejvíce v Česku

Podle nových čísel statistiků jen za první půlku letošního roku region přišel zhruba o tři tisíce obyvatel.
„V Moravskoslezském kraji žilo na konci prvního pololetí 2026 celkem 1,173 milionu obyvatel, což bylo o 2 995 osob méně než na počátku roku,“ vyčíslil pokles počtu lidí v kraji za poslední půlrok Jan Halva z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.
Příčinou je intenzivní vymírání, v kraji se totiž rodí čím dál méně dětí. „Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 3 205 osob,“ nastínil prozatímní letošní hodnotu přirozeného úbytku obyvatel Jan Halva.
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Od ledna do června letošního roku se v kraji narodilo 3 780 dětí. „To je ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 o 205 dětí méně, jde o pokles o 5,1 procenta. Pokračuje tak trend snižování porodnosti,“ konstatoval statistik.
Obyvatelé kraje
A v porovnání prvními půlroky let 2007 a 2008, kdy se v kraji narodily zatím poslední silnější ročníky dětí, jde o ještě významnější propad. V první půlce roku 2007 se podle dat statistiků v kraji narodilo 6 544 dětí, od ledna do června roku 2008 to bylo dokonce 6 670 novorozeňat.
V porovnání s ostatními kraji má ten Moravskoslezský čtvrtou nejnižší porodnost v republice. Mezi jednotlivými okresy severu Moravy a Slezska vůbec nejnižší porodnost trápí Bruntálsko.
Od letošního ledna do konce června naopak v kraji zemřelo 6 985 lidí, více než tři čtvrtiny z nich ve věku 70 a více let. Hodnota přirozeného úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje je tak nejvyšší mezi všemi kraji v Česku, v přepočtu na tisíc obyvatel je pak region druhý nejslabší – ještě horší bilanci má Karlovarský kraj.
„V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot,“ doplnil Halva. Nejhůře je na tom Bruntálsko následované Karvinskem.
Důsledkem nepříznivého demografického vývoje je rychlé stárnutí populace. Dětí do patnácti let je v kraji momentálně nejméně v historii. Senioři již tvoří více než pětinu populace.
Moravskoslezský kraj tak po několika letech vykázal kladné migrační saldo. Tento relativně příznivý výsledek byl důsledkem kladného salda zahraniční migrace, které vyvážilo méně příznivý vývoj vnitřního stěhování.
Jan HalvaČeský statistický úřad Ostrava
Dobrou zprávou jsou však poslední statistiky týkající se migrace obyvatel. Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí rovněž odliv obyvatel stěhováním, jejž zatím dokázal krátkodobě zvrátit jen příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny, se může letos pochlubit pozitivní bilancí, tedy převahou nově příchozích.
„Do Moravskoslezského kraje se v prvních dvou čtvrtletích roku 2026 přistěhovalo 5 386 osob, což ve srovnání s rokem 2025 bylo o 456 osob více,“ sdělil Halva.
Více než polovina přistěhovalých přišla ze zahraničí a převažovali muži. Jednoznačně nejvíc nových obyvatel zamířilo do Ostravy a jejího nejbližšího okolí, nejméně na Bruntálsko.
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Z Ostravy se ale zároveň nejvíce lidí také odstěhovalo, takže právě krajské metropoli a Bruntálsku jako jediným dvěma okresům v kraji obyvatel stěhováním i letos ubylo. Všechny zbylé hlásí příliv lidí, což se projevilo i v celokrajských číslech.
„Moravskoslezský kraj tak po několika letech vykázal kladné migrační saldo. Tento relativně příznivý výsledek byl důsledkem kladného salda zahraniční migrace, které vyvážilo méně příznivý vývoj vnitřního stěhování,“ upřesnil Halva.