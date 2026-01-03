Odpadová mafie se spletla, nejsme kraj lidí mdlého rozumu, říká starostka Jiříkova

Josef Gabzdyl
  7:07
Pokud by se udělovala cena osobnosti Moravskoslezského kraje pro loňský rok v oblasti politiky, starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková by nepochybně získala nominaci. A velmi pravděpodobně i samotné ocenění.
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková.

9. září 2025 začala bavorská firma odvážet z Těchanova, místní části Jiříkova...
Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u...
Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u...
Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s...
Starostce se totiž podařilo takřka nemožné. Když odhalila v areálu bývalé pily v místní části Těchanov přibližně 170 tun nelegálně složeného odpadu, především sklolaminátu z Německa, začala bojovat.

Dokonce vlastním tělem bránila vjezdu dalších kamionů naložených odpadem a nakonec dokázala přesvědčit všechny s rozhodovacími pravomocemi, aby se nebezpečná skládka vrátila do země původu, tedy do německého Bavorska.

„Doufám, že se už nikdy nebude něco podobného opakovat. Že pro ty, kteří odpad k nám navezli, to bylo dostatečné ponaučení,“ říká žena, která obec se zhruba 350 obyvateli vede od roku 2022.

Zařadili jsme vás mezi vítěze roku 2025. Souhlasíte?
(smích) Tak asi ano, bylo to určité vítězství. Ale nezvítězila jsem jen já, ale mnoho dalších lidí. Důležití byli mí spolupracovníci a podařilo se přesvědčit i další úředníky, politiky i média, což bylo nakonec rozhodující.

Nelegální skládka nebezpečného odpadu se objevila v Těchanově, místní části Jiříkova nedaleko Rýmařova.

Nelegální skládka nebezpečného odpadu se objevila v Těchanově, místní části Jiříkova nedaleko Rýmařova.

Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy jste objevila skládku? Napadlo by vás, že se povede nebezpečného odpadu zbavit?
To víte, že si to dobře pamatuji. A pociťovala jsem hlavně vztek, opravdu obrovský vztek. Jednak že někdo něco takového udělá, ta drzost byla neuvěřitelná. A pak také kvůli tomu, že tak učinil dokonce v chráněném přírodním parku Sovinecko.

Nakonec jste ale svou vytrvalostí a i statečností při bránění nájezdu dalších kamionů uspěla.
Ano. A jsem ráda, že se podařilo odvézt nelegální odpad také z Horních Heršpic v Brně. Tam se, myslím, německá strana už trochu cukala, ale nakonec i tam problém vyřešili. A také jedna věc mi na tom počínání převozců odpadu u nás hodně vadila...

Povídejte...
Vybrali si nás pro složení odpadu, protože byli přesvědčení, že tu žijí lidé mdlého rozumu, a proto jim to projde. Že jsme takzvaným krajem divokých včel. Ale to je nesmysl a hodně se jim to nevyplatilo. Věřím, že to je ponaučení i pro další podobné.

Jak to s těmi lidmi a včelami myslíte?
Podle filmu Divoké včely (snímek Bohdana Slámy z roku 2001 s Pavlem Liškou v hlavní roli – pozn. aut.) si mnozí lidé myslí, že tady v okolí Rýmařova žijí lidé, kterým jsou veřejné věci lhostejné, mají blízko k alkoholu a jsou převážně nezaměstnaní. Ale tak to určitě není. A my to těm, kteří na tuto pověru spoléhali, jasně ukázali. Spletli se.

Letos snad už budete mít v tomto ohledu klid...
V to doufám. A věřím, že takzvaná odpadová mafie to nebude zkoušet nejen u nás, ale také nikde jinde. A my v Jiříkově už budeme řešit jen běžné komunální problémy.

