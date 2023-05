Lidem vadí hluk z obchvatu Frýdku-Místku, kamiony jim svítí i do ložnic

„Od doby, kdy ŘSD před Vánocemi spustilo provoz, to u nás je jako na pumpě u dálnice. Vedle hluku motorů nám tady navíc, kvůli zatáčce, svítí kamiony přímo do ložnice. To vše kvůli chybějící protihlukové stěně,“ popsal situaci u obchvatu města Jakub Damek, který žije na okraji Dobré u obchvatu Frýdku-Místku.

Dodal, že od dálnice je má dělit ještě les. „Ten však v zimě nemá listy, takže jako by tu nebyl. A nejhorší jsou rány z nedalekého mostu, kde jsou podle mne špatně udělané mostní závěry. Ty rány, hlavně když na ně najíždí kamiony, jsou obrovské,“ pokračoval Damek.

Není sám, kdo proti hluku z nedávno zprovozněného obchvatu protestuje. Petici za vyřešení problému podepsalo jen v Dobré 92 lidí. V nedalekém Starém Městě jich pak bylo ještě více. „Pod dvě petice, které tu k tomuto problému byly, se podepsalo přes 500 lidí,“ konstatoval starosta Starého Města Jiří Roško.

Řešení problému se zdá jednoduché – výstavba dalších protihlukových stěn. Tady ale obyvatelé okolí obchvatu naráží na úředního šimla.

Aby se totiž mohly protihlukové stěny či jiné zábrany vybudovat, muselo by nadměrný hluk prokázat měření. Okamžité měření ale není možné, to lze podle zákona provést až později.

„Měření se provést musí, otázka je kdy. Podle informací ministerstva dopravy má být měření provedeno rok, maximálně tři roky po ‚ustálení‘ dopravy,“ konstatoval Jiří Roško.

„Vyzvali jsme ministerstvo, ať nám vysvětlí, co je ustálení dopravy. Vysvětlení nás moc neuspokojilo. Přitom se hluk v okolí obchvatu do budoucna zřejmě nezlepší, nyní se tu jezdí v jednom pruhu 80 kilometrů v hodině, od června budou v provozu čtyři pruhy s rychlostí 130 kilometrů v hodině,“ vysvětlil starosta.

Ministerstvo: Nemůžeme jinak

Podle ministerstva dopravy má na řešení problémů s hlukem vliv i spor o stavební povolení, které vedl spolek Děti Země.

„V původně vydaném stavebním povolení nebylo pro měření hluku pevně stanovené období. ŘSD by mohlo k měření přistoupit neprodleně po plném zprovoznění komunikace,“ konstatoval mluvčí ministerstva Filip Medelský.

„Na základě správní žaloby bylo stavební povolení změněno, stavebník je nově ‚povinen měření provést ve zkušebním období jeden až tři roky od ustálení provozu.‘ A my musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, měření tak mohou proběhnout až za plného provozu. Mimořádné měření může nařídit krajská hygienická stanice,“ přiblížil tiskový mluvčí.

Grafika jižního obchvatu Frýdku-Místku (D 48), hluk z něj velmi vadí obyvatelům obcí Staré Město a Dobrá.

I na zmiňovanou hygienickou stanici se lidé z okolí dálnice již obrátili. „Stěžovala jsem si i tam, ale napsali mi, že měření mohou provést až po ‚usazení provozu‘. Kdy to bude, to ale moc neupřesnili,“ přidala zkušenost obyvatelka Panských Nových Dvorů, části Frýdku-Místku. Nepřála si být jmenována, redakce však její identitu zná.

Měření snad zajistí obec Dobrá. Kvůli ceně však chtějí rozhodnutí posvětit zastupiteli. „Výhrady občanů jsou podle mne oprávněné, nejhorší to je u napojení mostu přes Morávku. Zástupci stavby i investora nám ale řekli, že je vše v pořádku a mají potřebné certifikáty,“ sdělil starosta Dobré Jiří Carbol.

„O případném měření hluku rozhodne 12. června zastupitelstvo. Zda to bude ŘSD stačit, to stále nevíme,“ podotkl Carbol.