Nejvýznamnější vydané stanovisko se podle ministerstva týká samotné hlavní stavby přehrady, jiné stanovisko se vztahovalo k přeložení stávající silnice I. třídy I/45 v úseku Nové Heřminovy-Zátor.
Další souhlasná stanoviska se týkala například výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů nebo výjimek při kácení dřevin mimo les.
Souhlasná stanoviska bylo potřeba vydat i ke stavbám, kde by se mohl snížit nebo změnit krajinný ráz.
„Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytným podkladem, bez nichž by nebylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Byl tak učiněn další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž resort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády, kterým samozřejmě výstavba vodního díla Nové Heřminovy je,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Nejvýznamnější vydané stanovisko se podle ministerstva týká samotné hlavní stavby přehrady, jiné stanovisko se vztahovalo k přeložení stávající silnice I. třídy I/45 v úseku Nové Heřminovy - Zátor. Další se týkala například výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů nebo výjimek při kácení dřevin mimo les.
Bezpečně, šetrně, udržitelně...
Jednotné environmentální stanovisko před stavebním řízením slučuje povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Podle ministerstva stanovené požadavky zajišťují, aby se stavba vodního díla uskutečnila bezpečně, šetrně k životnímu prostředí a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost.
Náklady na stavbu přehrady činí zhruba čtyři miliardy korun. Dalších sedm miliard budou stát související projekty, jako jsou přeložka silnice či protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Vše by mělo být dokončeno v roce 2033 společně s hlavní přehradou.
Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Intenzivně se o ní hovoří od ničivých povodní v roce 1997.
Podle ministerstva má mít přehrada také významné dopady na přírodu a životní prostředí. „Počítá s podporou biodiverzity, zajištěním migrační prostupnosti pro vodní organismy a zlepšením kvality vody,“ uvedl resort.
O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dřív odklady označil za chybu státu. Úřady podle něho mohly rozhodovat rychleji. Stát podle něho selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat.
Uvedl také, že podle analýzy předloňských povodní by přehrada výrazně zmírnila následky. V Krnově by v době kulminace hladiny byl průtok okolo 60 procent nižší, v Opavě okolo 30 procent.
Hnutí Duha Jeseníky dříve uvedlo, že dokončení stavby přehrady do roku 2032 je nereálné, zdržení může podle ekologů způsobit zejména stavba přeložky silnice a proces vyvlastňování. Krajský soud v Ostravě loni v květnu zamítl žalobu ekologické organizace Děti Země proti stavbě přehrady.