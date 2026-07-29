Zvířecí nemocnice má výběh pro vlky i jezevce. Míří za rekordem v počtu pacientů

„Od ledna do konce června jsme přijali celkem 1 758 zvířat, což představuje nárůst o 417 zvířat oproti loňskému roku,“ konstatoval vedoucí stanice Petr Orel.
Připojil, že nejčastěji přijatým živočichem byl rorýs obecný a poštolka obecná. Následuje zajíc polní a ježek západní.
Situaci komplikovala až tropická horka na konci června. Podobná navíc mají uhodit i na konci tohoto týdne.
„Tato situace představovala zcela mimořádnou zátěž pro všechny pracovníky stanice,“ konstatoval Petr Orel s tím, že za jediný den přijali i přes osmdesát živočichů. Za mnohými navíc museli vyjet.
V nejstarší tuzemské zvířecí nemocnici letos přijali i poměrně raritní exempláře, třeba chřástala vodního, krutihlava obecného, užovku podplamatou a dva puštíky bělavé. „Poměrně výjimečným pacientem se stal i mladý orel mořský,“ připojil vedoucí stanice.
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Zachraňovat zvířata se pořád učíme, říká šéf záchranné stanice v Bartošovicích
Proto Orel považuje za zcela zásadní dokončení modernizace stále rozlehlejšího areálu ležícího v chráněné oblasti Poodří. Rekonstrukce přišla na zhruba patnáct milionů korun, což bylo značně výše, než se původně předpokládalo.
Pomohly však dotace kraje, Ostravy a dalších měst, různých nadací i firem. Ve sbírce přispělo také více než dva tisíce lidí, kteří celkem darovali takřka dva miliony korun.
„Díky tomu jsme především zrekonstruovali starý provozní domek na zázemí pro intenzivní péči a postavili rozsáhlý rehabilitační výběh pro velké savce,“ pochvaluje si Petr Orel.
Tento výběh vznikl v odlehlejší části stanice a má výměru necelé tři tisíce metrů čtverečních.
Sloužit bude například odchyceným vlkům a rysům, případně třeba jezevcům, a pokud by výběh byl volný, tak srncům a další větší zvěři. Část výběhu je zarostlá, nechybějí ani různé úkryty a tůně.
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Dále v Bartošovicích například opravili střechy na různých objektech a nakoupili řadu různorodých drobnějších, ale nutných věcí. „Třeba klece, přenosky, narkotizační pušku, tiskárnu, mrazáky, pilu, kotce pro zajíce a nerezový stůl,“ vypočítal vedoucí stanice.
Záchranná stanice v Bartošovicích vznikla v roce 1983 jako první takové specializované zařízení ve střední Evropě.
Tehdy patřila pod Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, po revoluci se osamostatnila a profesionalizovala. V čele od začátku stojí Petr Orel.
Kromě léčby tisíců volně žijících zvířat v Bartošovicích současně provádějí v takzvaném Domě přírody Poodří ekologické vzdělávání dětí i dospělých. Lidé mají možnost stanici navštívit i při komentovaných prohlídkách.
Stanice je také známá několika záchrannými programy, velmi úspěšným byl například návrat orla skalního do tuzemské přírody.
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5. října 2015