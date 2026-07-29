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Zvířecí nemocnice má výběh pro vlky i jezevce. Míří za rekordem v počtu pacientů

Josef Gabzdyl
  5:33
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce,...

Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce, bartošovické zvířecí nemocnici výrazně pomůže s provozem. (28. července 2026) | foto: Záchranná stanice Bartošovice

Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce,...
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce,...
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce,...
Stanice na záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku...
12 fotografií
Rok co rok ošetřují pracovníci Stanice na záchranu živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku vyšší počty zvířat v nesnázích. A ani letošek není výjimkou. Už nyní tam vědí, že rok 20226 bude opět mimořádný a rekordní. Současně v nejstarší tuzemské záchranné stanici skončila rozsáhlá modernizace, při níž vznikl i rozlehlý výběh pro velké savce.

„Od ledna do konce června jsme přijali celkem 1 758 zvířat, což představuje nárůst o 417 zvířat oproti loňskému roku,“ konstatoval vedoucí stanice Petr Orel.

Připojil, že nejčastěji přijatým živočichem byl rorýs obecný a poštolka obecná. Následuje zajíc polní a ježek západní.

Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce, bartošovické zvířecí nemocnici výrazně pomůže s provozem. (28. července 2026)
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce, bartošovické zvířecí nemocnici výrazně pomůže s provozem. (28. července 2026)
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce, bartošovické zvířecí nemocnici výrazně pomůže s provozem. (28. července 2026)
Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce, bartošovické zvířecí nemocnici výrazně pomůže s provozem. (28. července 2026)
12 fotografií

Situaci komplikovala až tropická horka na konci června. Podobná navíc mají uhodit i na konci tohoto týdne.

„Tato situace představovala zcela mimořádnou zátěž pro všechny pracovníky stanice,“ konstatoval Petr Orel s tím, že za jediný den přijali i přes osmdesát živočichů. Za mnohými navíc museli vyjet.

V nejstarší tuzemské zvířecí nemocnici letos přijali i poměrně raritní exempláře, třeba chřástala vodního, krutihlava obecného, užovku podplamatou a dva puštíky bělavé. „Poměrně výjimečným pacientem se stal i mladý orel mořský,“ připojil vedoucí stanice.

Zachraňovat zvířata se pořád učíme, říká šéf záchranné stanice v Bartošovicích

Proto Orel považuje za zcela zásadní dokončení modernizace stále rozlehlejšího areálu ležícího v chráněné oblasti Poodří. Rekonstrukce přišla na zhruba patnáct milionů korun, což bylo značně výše, než se původně předpokládalo.

Pomohly však dotace kraje, Ostravy a dalších měst, různých nadací i firem. Ve sbírce přispělo také více než dva tisíce lidí, kteří celkem darovali takřka dva miliony korun.

„Díky tomu jsme především zrekonstruovali starý provozní domek na zázemí pro intenzivní péči a postavili rozsáhlý rehabilitační výběh pro velké savce,“ pochvaluje si Petr Orel.

Tento výběh vznikl v odlehlejší části stanice a má výměru necelé tři tisíce metrů čtverečních.

Sloužit bude například odchyceným vlkům a rysům, případně třeba jezevcům, a pokud by výběh byl volný, tak srncům a další větší zvěři. Část výběhu je zarostlá, nechybějí ani různé úkryty a tůně.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dále v Bartošovicích například opravili střechy na různých objektech a nakoupili řadu různorodých drobnějších, ale nutných věcí. „Třeba klece, přenosky, narkotizační pušku, tiskárnu, mrazáky, pilu, kotce pro zajíce a nerezový stůl,“ vypočítal vedoucí stanice.

Záchranná stanice v Bartošovicích vznikla v roce 1983 jako první takové specializované zařízení ve střední Evropě.

Tehdy patřila pod Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, po revoluci se osamostatnila a profesionalizovala. V čele od začátku stojí Petr Orel.

Kromě léčby tisíců volně žijících zvířat v Bartošovicích současně provádějí v takzvaném Domě přírody Poodří ekologické vzdělávání dětí i dospělých. Lidé mají možnost stanici navštívit i při komentovaných prohlídkách.

Stanice je také známá několika záchrannými programy, velmi úspěšným byl například návrat orla skalního do tuzemské přírody.

5. října 2015
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