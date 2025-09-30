O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

Autor:
  15:29
O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané Nové Bazaly byly nejlepším fotbalovým stadionem v republice a zároveň výjimečnou architektonickou dominantou Ostravy.
Baník Ostrava se z Vítkovic přesune zpátky na Bazaly, kde má od roku 2029 růst...

Baník Ostrava se z Vítkovic přesune zpátky na Bazaly, kde má od roku 2029 růst stadion pro dvacet tisíc lidí, nová dominanta města. Fanoušci se nemohou dočkat už teď: než se sobotní hit kola se Spartou rozjel, vytasili se s choreem, které připomínalo, že návrat proběhne přesně sedmdesát let poté, co se klub na Bazalech uhnízdil poprvé. | foto: Sznapka PetrČTK

Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii...
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii...
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii...
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii...
8 fotografií

„V termínu byly podány čtyři soutěžní návrhy, tedy podali je všichni účastníci soutěže vyzvaní do její druhé fáze,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Zástupci města na projekt Nových Bazalů vypsali užší, dvoufázovou a anonymní architektonickou soutěž. Do té se v počátcích přihlásilo bezmála třicet studií z celého světa. Ostravští radní počet účastníků zúžili na základě doporučení odborné poroty. Čtyři zájemce rovnou vyzvali, aby se přihlásili. Nikdo další do pondělního odpoledne, kdy skončil daný termín, nepřibyl.

Nové Bazaly chce navrhnout 29 studií z celého světa, stavět se má za pět let

Nyní budou úředníci jednat s autory nejlépe hodnocených návrhů. Vítěz získá zakázku na projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru. Předpokládaná hodnota této části zakázky je 155 milionů korun bez DPH.

Baník Ostrava se z Vítkovic přesune zpátky na Bazaly, kde má od roku 2029 růst stadion pro dvacet tisíc lidí, nová dominanta města. Fanoušci se nemohou dočkat už teď: než se sobotní hit kola se Spartou rozjel, vytasili se s choreem, které připomínalo, že návrat proběhne přesně sedmdesát let poté, co se klub na Bazalech uhnízdil poprvé.
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii na kapacitu stadionu na Bazalech. Nový fotbalový stánek by měl pojmout 15 tisíc diváků.
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii na kapacitu stadionu na Bazalech. Nový fotbalový stánek by měl pojmout 15 tisíc diváků.
Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii na kapacitu stadionu na Bazalech. Nový fotbalový stánek by měl pojmout 15 tisíc diváků.
8 fotografií

Zástupci Ostravy v zadání požadují fotbalový stadion s kapacitou 19 500 až 20 tisíc sedících diváků a 450 až 500 parkovacích míst. Náklady na stavbu odhadují na 2,5 miliardy korun bez DPH.

Pro projekt je vedle samotné stavby stadionu důležité i napojení areálu na městskou hromadnou dopravu. Součástí plánovaných úprav je i nový kruhový objezd v Českobratrské ulici v místě napojení areálu, který má zajistit hlavní vjezd na stadion a výjezd z něj.

Bazaly končí! Ostravští fotbalisté se budou stěhovat nastálo do Vítkovic

Stadion má vzniknout na pro fotbal historickém místě – na Bazalech, kde nyní stojí tréninkové centrum, které využívá Baník Ostrava.

„U podaných návrhů teď budeme zkoumat splnění podmínek a současně připravovat podklady pro zasedání poroty 23. a 24. října,“ doplnil Jan Dohnal další plánovaný vývoj.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

30. září 2025  15:29

Nesmíme už dopustit, aby nás při sestavení vlády někdo obešel, říká Juchelka z ANO

Na třetí vítězství po sobě v poslaneckých volbách se v Moravskoslezském kraji chystá hnutí ANO. V klidu však její kandidáti nejsou. V jim nakloněném regionu se snaží získat co nejvíce voličů, kteří...

30. září 2025  12:09

Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...

30. září 2025  10:06

Žár, při kterém praskala okna. Od garáží se oheň rozšířil do bytů, několik jich zničil

Nejprve vzplály dvě garáže, oheň a žár však byly tak intenzivní, že popraskala okna přilehlé bytovky a požár se rozšířil do bytů i na střechu domu. Pět jednotek hasičů v pondělí v bohumínské místní...

30. září 2025  8:59

Ostrava má mezi elitou nově dva ženské týmy. Prospěje rivalita regionu?

V nejvyšší české soutěži basketbalistek měl Moravskoslezský kraj v sezoně 1993 až 1994 Slávii Havířov a dalších jedenadvacet let nikoho... Od roku 2014 hraje Ženskou basketbalovou ligu celek SBŠ...

29. září 2025  18:38

Srážky v Moravskoslezském kraji byly podprůměrné, vláhu zachraňoval červenec

Dešťově vydatný červenec a teď i září, ale jinak srážkově velmi podprůměrný rok, osmý nejchudší od roku 1961. Tak zatím hodnotí meteorologové prvních letošních devět měsíců v Moravskoslezském kraji....

29. září 2025  15:23

Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům,...

29. září 2025  12:33

Komfort, jaký dosud možná nepoznali. Ostravským seniorům bez domova pomáhají Přístavy

Také lidé, kteří velkou část života prožili na ulici, mají šanci na důstojné a klidné prožití stáří. V Ostravě jim v tom například pomáhá záchranná síť v podobě domovů Přístav, které provozuje Armáda...

29. září 2025  10:31

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

V Kopřivnici vznikne nová čtvrť se 120 byty, město hledá developera

Nejméně 120 bytů by mělo vzniknout v nové rezidenční čtvrti v Kopřivnici. Město pro projekt připravilo pozemky v západní části města nad výpadovkou na Závišice a mezi sídlištěm Korej a Bubla City...

28. září 2025  15:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

Roboti v Ostravě splňují parametry 21. století, rehabilitace tam umí zázraky

Větší komfort a špičkové technologie nabízejí pracovníci Fakultní nemocnice Ostrava v zrekonstruované klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Pro rozšíření prostor využilo vedení nemocnice...

28. září 2025  6:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.