Z cimbálu jsou na Kanárech nadšení, neznají to, říká hudebnice z Nového Jičína

Co vás přivedlo zrovna na Kanárské ostrovy?

Byla to úplná náhoda. Vždy mě lákaly spíše severské země a Skandinávie. Dříve jsem ale pracovala v divadelním oboru a našla jsem pracovní nabídku na Kanárech. Myslela jsem si, že tam zůstanu jednu sezonu, maximálně rok. Dařilo se mi ale pracovně, pak jsem začala studovat místní konzervatoř a nějak se to zvrtlo.

A tehdy vznikl Šuhajky project. Jak vás vůbec napadlo šířit náš folklor na Kanárských ostrovech?

Jeho cílem je, aby Španělé více poznali českou kulturu a hudbu. Většinou totiž jejich znalosti končí u Antonína Dvořáka. Šuhajky project jim už čtyři roky přibližuje lidovou i vážnou hudbu, folklor a nyní nově připravuji i přednášky zaměřené na jednotlivá města České republiky, například na Plzeň, Ostravu, ale i malé moravské vesničky. A chci jim říkat hlavně věci, které se jinde jen tak nedozvědí. Kromě Španělů se ale na přednášky snažím nalákat i Čechy žijící dlouhodobě ve Španělsku.