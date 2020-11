Při srážce dvou aut na Frýdecko-Místecku zemřela řidička

16:42

Při srážce dvou osobních aut na silnici I/56 ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v úterý zemřela sedmadvacetiletá řidička. Z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s druhým vozem. Sedm lidí převezli záchranáři do nemocnice. Řekla to policejní mluvčí Pavla Jiroušková.