Kamery pomohly dopadnout sprejera, v Kopřivnici pomaloval i sídlo policie

O víkendu na konci září přijali policisté z Kopřivnice oznámení od kolegů z městské policie o poškození Lašské brány stojící na Novém náměstí v Kopřivnici.
„Strážník tehdy zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se zde pohyboval, a po jeho odchodu bylo zřejmé, že tento betonový monument zůstal poškozen posprejováním,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
„Policejní hlídce ani strážníkům se po příjezdu na místo již nepodařilo muže dohledat, ale mohli na kamerových záznamech alespoň vytrasovat směr jeho dalšího pohybu,“ poznamenala.
Následující den přijali policisté další oznámení o posprejování fasád několika panelových domů a zděných pilířů objektu v Kopřivnici.
„Pozornosti sprejera neunikla ani budova policistů. I ta byla poškozena nasprejovaným nápisem. Policistům netrvalo dlouho, aby zjistili totožnost podezřelého.“
Za viníka policisté označili 36letého muže. „V minulosti byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen. U výslechu se doznal a litoval svých činů. Jeho řádění mělo předcházet posilnění alkoholem,“ uvedla mluvčí.
Celková škoda na majetku přesahuje 27 tisíc korun. „Policisté v těchto dnech muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ řekla Kubzová.