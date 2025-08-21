Vysokorychlostní trať do Ostravy, zvaná Moravská brána, by měla po většině území kraje vést v těsném sousedství dálnice D1, až krátce před Jistebníkem se napojí na stávající koridor.
Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se po získání souhlasu EIA příprava stavby trati posouvá k další fázi. „Specializovaná firma zajistí, že majitelé dostanou veškerou podporu pro hladký průběh procesu,“ konstatoval Jiří Svoboda.
Na přípravě stavby se nepodílí jen české úřady. Do řízení vstoupila rovněž Evropská investiční banka, která bude poskytovat Správě železnic poradenské služby. „Podpora EIB je příležitostí k urychlení modernizace naší železniční sítě, zejména v klíčových oblastech, jako je vysokorychlostní železnice,“ zdůraznila Katarina Karmazinova z tiskového odboru banky.
Moravské úseky podle ní patří mezi nejpokročilejší z připravovaných investic na českém území, jejich dokončení se očekává po roce 2030.
Vlaky mají jezdit 320 kilometrů za hodinu
Plánovaný vysokorychlostní koridor mezi Brnem a Ostravou má mít délku 150 kilometrů a hodnotu kolem sedmi miliard eur. Zahrne modernizaci stávající trati Brno–Nezamyslice s rychlostí až 200 kilometrů v hodině a novou trať Přerov–Ostrava dlouhou 74 kilometrů, doplněnou o 17 kilometrů spojovacích větví. Vlaky tu mají jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Celková investice do celého propojení Drážďany – Praha – Brno – Vídeň / Ostrava–Katovice má přesáhnout 20 miliard eur.
Ministerstvo dopravy už dříve připomnělo, že první stavby vysokorychlostních tratí začnou už v roce 2025 na úsecích Nezamyslice–Kojetín a Kojetín–Přerov. Tyto úseky mají položit základy nového systému rychlého spojení. To ovšem železniční příznivci často zpochybňují. Úsek s navrhovanou rychlostí 200 kilometrů v hodině se podle nich mezi vysokorychlostní tratě počítat nedá.
Připravuje se i trať směrem k Polsku
Kromě hlavní osy na Moravě pokračují také přípravy směrem k Polsku. V červenci Správa železnic vybrala projektanta pro úsek z Ostravy do Dolní Lutyně a dále ke státní hranici, kde trať po estakádě překoná řeku Olši. Dokumentaci zpracuje společnost Moravia Consult Olomouc za 218 milionů korun.
Trať na hranici naváže na polský projekt vysokorychlostní trati z Katovic, připravovaný státní organizací CPK. Po dokončení se cesta mezi Ostravou a Katovicemi zkrátí ze zhruba 100 minut na méně než 40.
Nové tratě mají navíc uvolnit kapacitu stávající železniční sítě pro nákladní dopravu. Zrychlit se má také spojení velkých měst, přínosem mají být i výrazné ekologické efekty. Oproti automobilové dopravě mají mít rychlovlaky až sedmkrát nižší spotřebu energie a produkci emisí oxidu uhličitého.