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Opravované nádraží v Havířově drancují zloději kabelů, stavbu hlídají i drony

Darek Štalmach
  13:55
Železniční nádraží v Havířově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což láká mnoho...

Železniční nádraží v Havířově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což láká mnoho zlodějů kabelů a kovů. (6. září 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například...
Železniční nádraží v Havířově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což láká mnoho...
Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například...
Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například...
7 fotografií
Nájezdy zlodějů kovů a kabelů na železniční stavby v okolí havířovského nádraží zasahují i do provozu na železnici. Například po dubnové krádeži zabezpečovacích kabelů pracovníci Správy železnic nejprve na několik hodin zcela zastavili provoz mezi Havířovem a Ostravou a později jej obnovili jen v omezeném režimu. A nešlo o ojedinělý případ.

Problémy se zloději řeší jak zástupci Správy železnic, tak firem, které havířovské nádraží opravují.

„V Havířově v poslední době evidujeme vyšší množství krádeží. Zhotovitel stavby kvůli tomu najal hlídací službu a znesnadňuje zlodějům přístup i technickými opatřeními,“ popsal situaci v okolí nádraží mluvčí Správy železnic David Kabele. „Svá opatření v lokalitě přijala také policie. Ani tak ale krádeže zejména kabelů zatím neustaly.“

Jak situace vypadá přímo na stavbě, popisují i lidé, kteří na nádraží pracují. Jejich totožnost redakce zná, kvůli obavám z problémů si ale nepřejí zveřejnit svá jména.

„Je to občas hodně zoufalé, jsou to úplné nájezdy, kdy zloději kradou, na co přijdou a co si myslí, že mohou zpeněžit. Jsou to doslova tlupy z nedalekého Šumbarku nebo bezdomovci,“ popsal situaci jeden z kontaktů redakce.

„Máme strach, že někde náhodou třeba zase přestřihnou nějaký kabel k zabezpečovacímu zařízení a dojde k neštěstí, “ dodal.

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Obavy přitom nejsou jen teoretické. Dubnový případ, kdy zloději ukradli kabel související se zabezpečovacím zařízením nedalekého přejezdu, je více než výmluvný. Výpadek tehdy znamenal, že přejezd několik dnů fungoval v mimořádném režimu.

Zaměstnanci Správy železnic, ale i firem pracujících na modernizaci havířovského nádraží se proto snaží zlodějům možnosti co nejvíce ztížit. Vidět je to například i na poklopech kabelových šachet přímo v kolejišti. Upevňovací šrouby překrývají speciální tvrdnoucí hmotou, aby je nebylo možné snadno povolit.

Zlodějům jinak stačí kryt odšroubovat, vlézt do prostoru pod ním, kabel přeříznout a na druhé straně kolektoru jej vytáhnout.

Ani nové zabezpečení přitom nemusí stačit. Na jednom z poklopů už byly patrné stopy po pokusu dostat se přes zalitou část ke šroubu. „Co se vymyslí, to obejdou,“ reagoval na pokus jeden ze zaměstnanců. Na krádeže často upozorňuje i kouř z okolních porostů.

Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například na poklopech kabelových šachet přímo v kolejišti překrývají upevňovací šrouby speciální tvrdnoucí hmotou, aby je nebylo možné snadno povolit. Na jednom z poklopů však už byly patrné stopy po pokusu dostat se přes zalitou část ke šroubu. (6. září 2026)
Železniční nádraží v Havířově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což láká mnoho zlodějů kabelů a kovů. (6. září 2026)
Železniční nádraží v Havířově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což láká mnoho zlodějů kabelů a kovů. (6. září 2026)
Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například na poklopech kabelových šachet přímo v kolejišti překrývají upevňovací šrouby speciální tvrdnoucí hmotou, aby je nebylo možné snadno povolit. Na jednom z poklopů však už byly patrné stopy po pokusu dostat se přes zalitou část ke šroubu. (6. září 2026)
Pracovníci Správy železnic i stavební firmy se snaží krádeže ztížit, například na poklopech kabelových šachet přímo v kolejišti překrývají upevňovací šrouby speciální tvrdnoucí hmotou, aby je nebylo možné snadno povolit. Na jednom z poklopů však už byly patrné stopy po pokusu dostat se přes zalitou část ke šroubu. (6. září 2026)
7 fotografií

„Nad nedalekým lesíkem je často vidět hustý černý dým. Co tam asi dělají? Pálí kabely,“ popsal další ze zaměstnanců nádraží.

Problém řeší také policie. „V oblasti vlakového nádraží v Havířově jsme jen od dubna do dnešního dne udělali několik bezpečnostních opatření se zaměřením na majetkovou trestnou činnost s důrazem na vyhledávání osob, které se těchto jednání dopouštějí,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.

Policisté podle ní monitorovali riziková místa okolo nádraží, prostory kolejiště kontrolovali také pomocí dronů. „Za poslední půlrok evidujeme několik trestných činů majetkového charakteru s celkovou škodou přes šest set tisíc korun,“ shrnula policejní mluvčí.

Což je zřejmě ale jen zlomek toho, co se v okolí nádraží děje. „Za posledních pár let to tady bude za několik milionů korun,“ doplnil informaci o rozsahu krádeží jeden ze zaměstnanců nádraží.

Poněkud jiný obraz nabízí Městská policie Havířov. Ta od března do konce září neevidovala žádný výjezd do prostoru nádraží, který by se týkal majetkové trestné činnosti. Jenže to je dáno faktem, že zástupci firem podílejících se na modernizaci nádraží a jeho okolí se rovnou obracejí na státní policisty.

V několika případech však strážníci vyjížděli kvůli lidem pohybujícím se v kolejišti a na dalších místech dráhy, kam je vstup veřejnosti zakázán.

Železniční nádraží v Havířově (modrá značka) se v posledních letech plošně opravuje, čehož zneužívají zloději, kteří prý nejčastěji přicházejí ze sousední havířovské části Šumbark (červená značka)

Železniční nádraží v Havířově (modrá značka) se v posledních letech plošně opravuje, čehož zneužívají zloději, kteří prý nejčastěji přicházejí ze sousední havířovské části Šumbark (červená značka)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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