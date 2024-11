Správa pohledávek OKD Bakalovi za soud nezaplatila, spor pokračuje

Rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci z června 2024 má SP OKD zaplatit více než 700 milionů korun, konkrétně 310 milionů společnosti NWR a dalších 394 milionů Zdeňku Bakalovi.

„Pravomocné přiznání pohledávek na náhradu nákladů řízení způsobilo, že výše splatných závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku,“ uvádí SP OKD ve své odpovědi Krajskému soudu v Ostravě, který má rozhodnout o dalším postupu. SP OKD současně zveřejnila částku, kterou má aktuálně k dispozici, ta však byla z dokumentu začerněna.

V odpovědi SP OKD dále stojí, že okamžitá úhrada by podle nich porušovala zásady insolvenčního řízení: „Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn.“

Případ vznikl kvůli prohrané žalobě SP OKD z roku 2016, v níž firma požadovala náhradu 24,5 miliardy korun, které měli podle ní bývalí vlastníci OKD neoprávněně získat prostřednictvím dividend.

Soudy postupně žalobu zamítly a přiznaly náklady řízení oběma stranám sporu, Bakalovi i NWR. Tyto náklady, jejichž výše odráží vysokou hodnotu žalované částky, postupně vystoupaly až na současných 704 milionů korun.

Právní zástupci Bakaly i NWR již dříve nabídli snížení požadované částky – nejprve na 200 milionů korun, později až na 80 milionů.

Přestože byla původní částka upravena, SP OKD odmítla zaplatit i tento snížený dluh. Insolvenční správce společnosti Lee Louda upozorňuje, že reorganizační plán společnosti zakazuje vyplácet pohledávky, pokud by to mohlo vést ke zhoršení postavení dalších věřitelů.

„Úhrada jakéhokoliv dílčího nároku v souvislosti s náhradou nákladů řízení přiznanou rozhodnutím VSOL není možná. Úhradou nároků by došlo k upřednostňování věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou,“ uvedl Louda.

Dovolání nemá odkladný účinek, upozornil soud

Dalším krokem společnosti má být dovolání k Nejvyššímu soudu doprovázené žádostí o odklad právní moci rozhodnutí.

„Jakákoliv (byť částečná) úhrada pohledávek věřitelů NWR a pana Zdeňka Bakaly z pohledu dlužníka není možná ani s ohledem na další zamýšlený postup dlužníka. Dlužník podá proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci dovolání spojené s návrhem na odklad právní moci a vykonatelnosti,“ uvedla SP OKD.

Ovšem podání dovolání, jak upozornil soud, nemá odkladný účinek, což znamená, že povinnost zaplatit přiznanou částku zůstává prozatím v platnosti.

Současné kroky SP OKD směřují k tomu, aby se vyhnula okamžité úhradě vysokého dluhu, který považuje za ohrožující pro svůj reorganizační proces.

Pokud by Nejvyšší soud žádosti o odklad nevyhověl, mohlo by na majetek SP OKD dojít k exekuci, což by výrazně ovlivnilo průběh insolvenčního řízení.