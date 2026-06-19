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Maskovaní muži seniorce ukradli a zapálili auto, příčinou byly osobní spory

Dalibor Maňas
  9:40
Kriminalisté ze Slezské Ostravy objasnili případ shořelého auta, které loni v říjnu objevila žena v lese Bobčok v Šenově na Novojičínsku. Vyšetřování ukázalo, že za krádeží a zničením vozu stojí pětasedmdesátiletý muž a jeho čtyřiatřicetiletý komplic. Oba se při činu maskovali, auto v lese polili chemikáliemi a zapálili.
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem...

Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem krádež a zapálení auta starší ženy v Šenově u Ostravy. | foto: Policie ČR

Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem...
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem...
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem...
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem...
6 fotografií

Starší z mužů se pod tlakem důkazů přiznal, že motivem byly osobní spory s poškozenou seniorkou.

„Oběma mužům nyní hrozí až pět let vězení za krádež a poškození cizí věci, přičemž mladší z nich usedl za volant i přes platný zákaz řízení,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Případ začal na konci loňského října, kdy starší žena z Šenova u Ostravy nahlásila zmizení svého auta. Policisté však na místě nenašli téměř žádné stopy.

„Zlom nastal o den později. Náhodná kolemjdoucí objevila v šenovském lese Bobčok ohořelé torzo automobilu. Identifikace potvrdila, že jde o vůz okradené seniorky. Ostravští kriminalisté museli prověřit řadu vyšetřovacích verzí, včetně možného pojistného podvodu,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem krádež a zapálení auta starší ženy v Šenově u Ostravy.
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem krádež a zapálení auta starší ženy v Šenově u Ostravy.
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem krádež a zapálení auta starší ženy v Šenově u Ostravy.
Kvůli osobním sporům zosnoval pětasedmdesátiletý muž se svým mladším komplicem krádež a zapálení auta starší ženy v Šenově u Ostravy.
6 fotografií

Klíčem k odhalení pachatelů se staly kamerové záznamy a detaily z vyšetřování. „Kamery zachytily osoby v ochranných kombinézách s maskami na obličejích. Mezi podezřelými se nakonec objevil starší muž, který měl k poškozené seniorce blízké vazby,“ sdělila Michalíková.

Podezřelý muž zpočátku celou situaci zlehčoval a nespolupracoval, pak se ale přiznal. „Vyšetřovatelům popsal, že se svým mladším komplicem dorazil na místo činu druhým vozem. Poté se zmocnil auta seniorky a odjel s ním do odlehlého lesního porostu. Mladší spolupachatel ho celou dobu sledoval. V lese pak oba za použití chemikálií auto zapálili a z místa ujeli,“ popsala mluvčí.

Komisař již zahájil trestní stíhání obou mužů. „Starší i mladší z dvojice čelí obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Čtyřiatřicetiletý muž si navíc vyslechl podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Způsobená škoda přesáhla sto tisíc korun,“ doplnila Michalíková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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