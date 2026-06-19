Starší z mužů se pod tlakem důkazů přiznal, že motivem byly osobní spory s poškozenou seniorkou.
„Oběma mužům nyní hrozí až pět let vězení za krádež a poškození cizí věci, přičemž mladší z nich usedl za volant i přes platný zákaz řízení,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Případ začal na konci loňského října, kdy starší žena z Šenova u Ostravy nahlásila zmizení svého auta. Policisté však na místě nenašli téměř žádné stopy.
„Zlom nastal o den později. Náhodná kolemjdoucí objevila v šenovském lese Bobčok ohořelé torzo automobilu. Identifikace potvrdila, že jde o vůz okradené seniorky. Ostravští kriminalisté museli prověřit řadu vyšetřovacích verzí, včetně možného pojistného podvodu,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Klíčem k odhalení pachatelů se staly kamerové záznamy a detaily z vyšetřování. „Kamery zachytily osoby v ochranných kombinézách s maskami na obličejích. Mezi podezřelými se nakonec objevil starší muž, který měl k poškozené seniorce blízké vazby,“ sdělila Michalíková.
Podezřelý muž zpočátku celou situaci zlehčoval a nespolupracoval, pak se ale přiznal. „Vyšetřovatelům popsal, že se svým mladším komplicem dorazil na místo činu druhým vozem. Poté se zmocnil auta seniorky a odjel s ním do odlehlého lesního porostu. Mladší spolupachatel ho celou dobu sledoval. V lese pak oba za použití chemikálií auto zapálili a z místa ujeli,“ popsala mluvčí.
Komisař již zahájil trestní stíhání obou mužů. „Starší i mladší z dvojice čelí obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Čtyřiatřicetiletý muž si navíc vyslechl podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Způsobená škoda přesáhla sto tisíc korun,“ doplnila Michalíková.
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