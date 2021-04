Spor s Ruskem sledují firmy s napětím, obávají se ztráty kontraktů

„Z možného vývoje rusko-českých vztahů a jeho vlivu na obchodní záležitosti máme samozřejmě obavy, protože situace je bezprecedentní, takže si vůbec neumíme představit, co by se nyní mohlo stát,“ komentoval nečekanou situaci ředitel společnosti Lanex Martin Václavek.



Pro bolatickou firmu je situace o to složitější, že jen krátce před začátkem vrbětické aféry investovala do navýšení podílu ve společnosti Lanex Kanat v ruském Orlu. „Zaměstnáváme tam přes padesát ruských pracovníků a máme za to, že by nebylo v ničím zájmu ohrozit jejich pracovní místa, která v dané lokalitě nabízí velmi dobré podmínky. Navíc do Ruska exportujeme různé typy lan pro lodní průmysl nebo horolezectví, přičemž v sortimentu lan nezbytných v papírenském průmyslu jsme na tamním trhu dominantním dodavatelem. Zachovat vzájemný obchod tak bude jistě důležité pro obě strany,“ dodal Václavek.

Na dopady roztržky s napětím čekají i ve společnosti Armatury Group z Dolního Benešova. Ta dodává například armatury pro jaderný průmysl. „V současné době celou situaci monitorujeme, stejně jako naši obchodní partneři v Rusku, a uvidíme v následujících týdnech a měsících, zda to bude mít nějaký dopad,“ vysvětlil obchodní ředitel Libor Kremel.

Podobná krize by pro firmu nebyla první. „Zahraniční obchod, a ten náš nevyjímaje, ovlivňuje do určité míry každá krize. Finanční, ekonomická, nebo politická. Máme zkušenosti hlavně z ekonomické a finanční krize v letech 2008 a 2009, kdy došlo k výraznému omezení zakázek. Tehdy jsme podnikli a nadále podnikáme kroky k tomu, abychom – pokud taková situace nastane – byli ovlivněni co nejméně. Cestou je například vetší diverzifikovanost portfolia zákazníků a produktů, nebo důkladný monitoring solventnosti obchodních partnerů, hlavně těch zahraničních,“ poznamenal Kremel.

„Dodávky se v minulých letech dařilo zvyšovat“

Obavy mají firmy hlavně z přímého vlivu ruského státu. „Rusko je pro některé naše společnosti důležitým trhem, především s ohledem na svůj potenciál. Dodávky sice nejsou veliké, ale v posledních letech se dařilo je zvyšovat. Věříme, že naše obchodování s ruskými partnery zůstane i za stávající situace zachováno, neboť jsme pro ně lety prověřenými partnery. Přesto samozřejmě s určitými obavami očekáváme nejbližší vývoj, především u části dodávek státním firmám,“ dodal výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.

Problémy firem se zahraničními partnery ale nemusí plynout jen ze samotné politické situace.

„Společnost Vítkovice má z minulosti negativní zkušenost s čínskou politikou soběstačnosti. Nešlo však o vliv diplomatického sporu, ale o fakt, že čínští výrobci okopírovali vítkovické know-how a zahájili vlastní výrobu zalomených lodních hřídelí,“ řekla Eva Kijonková, mluvčí Vítkovic.