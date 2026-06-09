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ODS v Ostravě chce obhájit post primátora. Počítá s koncertní halou i novými Bazaly

Josef Gabzdyl
  14:55
Vyhrát volby a udržet si post primátora. To jsou základní cíle seskupení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 před komunálními volbami v Ostravě. Další čtyři roky chtějí zástupci těchto stran pokračovat ve velkých investicích, například stavbě koncertní haly nebo takzvaných Nových Bazalů. Rovněž chtějí navázat větší spolupráci s polskými Katovicemi.

Lídr ODS Jan Dohnal (uprostřed) podepsal volební spolupráci a společnou kandidátku se Zbyňkem Pražákem z KDU-ČSL (vlevo) a Michalem Brabcem z TOP 09. Za nimi lídři ODS v obvodech (zleva): Jan Dekický (Poruba), Vlasta Fajtlová (Slezská Ostrava) a Martin Moravec (Moravská Ostrava a Přívoz). (9. června 2026 | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Před čtyřmi roky koalice SPOLU získala přes čtrnáct procent hlasů a v 55členném zastupitelstvu devět mandátů. Nyní cílí mnohem výše. „Pochopitelně chceme v říjnových volbách zvítězit a získat patnáct až dvacet zastupitelů,“ konstatoval lídr kandidátky a dosavadní primátor Jan Dohnal.

Nyní tyto tři strany podepsaly koaliční smlouvu. Program a kompletní kandidátku však seskupení zveřejní až na konci června. „Už však nebudeme SPOLU, název naší společné kandidátky bude jiný,“ nastínil primátor.

Za Dohnalem bude na druhém místě kandidátky lidovec Zbyněk Pražák, který nyní zastává pozici náměstka pro sociální oblast. Na třetím místě je pak občanská demokratka a radní v obvodu Slezská Ostrava Vlasta Fajtlová.

„V první patnáctce máme deset nováčků,“ hlásil lídr kandidátky Dohnal. Ze stejného počtu však na kandidátce figurují jen tři ženy. „Ale máme velkou energii,“ poznamenala Fajtlová.

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Ostravě nyní vládne široká koalice SPOLU, hnutí ANO, hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů. „Má to své výhody i nevýhody,“ poznamenal Dohnal. K budoucí koalici sdělil, že ODS odmítá spolupráci s komunisty a také považuje jako nepřirozeného koaličního partnera SPD.

V případě, že by ANO chtělo zopakovat koaliční spolupráci s SPD z vlády i z kraje, vidí Dohnal zapojení ODS do takové koalice zatím nejednoznačně. „Na tuto otázku v tento moment nechci odpovídat, i když takový scénář si samozřejmě nepředstavuji. Je na nás, standardních a demokratických stranách, tomuto scénáři zamezit,“ uvedl na dotaz iDNES.cz.

Po volbách v roce 2022 se stal primátorem Tomáš Macura z dominantního hnutí ANO. Jenže ODS velmi dobře využila krize v ANO po prezidentských volbách v lednu 2023, kdy Macura veřejně podpořil Petra Pavla proti stranickému šéfovi Andreji Babišovi a musel odstoupit. Z nového koaličního dohadování pak vzešel jako primátor Dohnal.

To však údajně hnutí ANO už nechce dopustit a po očekávaném volebním vítězství by se primátorem měl stát současný starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Přitom nikdy od roku 1990 se v Ostravě nestalo, že by primátor v dalším funkčním období byl „jen“ jeho náměstkem. „V tento moment kandiduji na primátora, takže se omezím jen na toto tvrzení,“ reagoval Dohnal na dotaz iDNES.cz, jestli si umí představit sebe jako náměstka s Verešem coby primátorem. Jen dodal, že s lídrem hnutí ANO má korektní vztahy.

Zvýšit vliv v celém regionu

Dohnal považuje za jedno z hlavních témat posílení metropolitní role Ostravy. „Chceme dokončit připravené projekty, otevřít nové rozvojové plochy, posílit bezpečnost a dát Ostravě sebevědomí metropole, která nekončí za hranicí města. Ostrava musí daleko víc pracovat s celým regionem, s univerzitami, s mladými lidmi a s obrovským prostorem směrem k našim partnerským Katovicím, ale i dál,“ uvedl Dohnal.

Cílem je také zamezit poklesu počtu obyvatel města. Koalice chce proto vytvořit podmínky pro studenty, absolventy, mladé rodiny či začínající podnikatele. Zaměřit se hodlá na budování dostupného bydlení, zlepšování kvality ovzduší a bezpečnosti nebo posílení nabídky kultury a sportu.

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„Ostrava stárne a vymírá. Vždyť například minulý rok se v Ostravě narodilo 1 900 novorozenců, ale zemřelo 3 340 lidí. Trvá to už řadu let a nepoměr se prohlubuje. Musíme to zastavit,“ řekl lidovecký lídr Zbyněk Pražák.

ODS s partnery chce také pokračovat ve velkých investicích. „Mezi hlavní priority patří příprava nových městských čtvrtí Žofinka a Nové Vítkovice. A také bude pokračovat dostavba Místecké ulice v centru města, dále prodloužená Krmelínská, dostavba kulturního centra VOX a příprava zahájení výstavby Nových Bazalů a nové haly pro míčové sporty,“ vypočítal primátor Dohnal.

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