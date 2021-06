Karvinský spolek se obává montoven u šikmého kostela, sepsal petici

Zóna by podle zástupců spolku mohla narušit například bezprostřední okolí jedné z posledních dominant dnešní městské části Doly – kostela sv. Petra z Alkantary, ale i dalších míst spojených s významnými historickými událostmi původní Karviné.



O starou Karvinou v poslední době vzrostl zájem ze strany místních, ale i přespolních turistů, a to zejména v souvislosti s románovou kronikou autorky Karin Lednické Šikmý kostel. „Jsou oblasti, kde takového zájmu uměli chytře využít a díky turistickému ruchu a návazným činnostem vytvořili úplně nové odvětví. Považujeme za nehoráznost, aby se průmyslová zóna budovala na území bývalého města, které představuje zelenou oázu v kraji s nejhorším životním prostředím v celé republice a které má pro obyvatele celého regionu obrovský osobní význam,“ vysvětlila členka spolku Tereza Ondruszová.

Z obav o budoucnost staré Karviné tak spolek začal sbírat podpisy pod petici. „Například v našem stánku u šikmého kostela se nám po dvou víkendech podařilo nasbírat několik set hlasů. Podepisuje se ale i na dalších místech,“ řekla Ondruszová.

Spolek kromě petiční akce zorganizoval ve spolupráci s firmou Adesse Ecology likvidaci několika černých skládek na poddolovaném území a v současnosti vedle šikmého kostela provozuje infocentrum. „Máme spoustu dalších plánů, ale ty stojí a padají na tom, jestli se nám i prostřednictvím petice podaří zabránit zničení místa, kde původní Karviná stála,“ dodala Tereza Ondruszová.

Nic podobného ale podle zástupců kraje a města nehrozí. „Rozhodně nebudeme stavět montovny u šikmého kostela nebo někde na dohled této dominantě,“ podotkl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zároveň však připustil, že nepříliš vzdálená lokalita kolem bývalého Dolu Barbora je stále ve hře pro vznik průmyslového parku. „Region s koncem těžby bude potřebovat nejen nová turistická lákadla, ale i další pracovní místa. Barbora je lokalita, která je jako jedna z mála připravena na to, že by zde v horizontu šesti let mohla taková zóna vzniknout. Nemělo by to být jen o montovnách, ale i o firmách s přidanou hodnotou,“ vysvětlil.

Do pohornické krajiny potečou miliardy z EU

Zástupce kraje jedním dechem dodal, že zóna by nesměla narušit historicky významná a často i bolestivá místa původní Karviné.

Na spekulace k budoucnosti lokality, které se v poslední době čím dál častěji objevují i na sociálních sítích, reagoval i primátor města. „Někdo vyvolává fámy o tom, že budeme bourat šikmý kostel. Stojím teď před ním a můžu vám garantovat, že jej nikdo bourat nebude,“ řekl ve videu adresovaném obyvatelům města.

Podle Wolfa aktuálně město připravuje v lokalitě velký projekt, který byl ve čtvrtek doporučen ke schválení vládě. „Takzvaný Poho park je projektem, který počítá se vznikem historického centra na opuštěné šachtě Gabriela. Je to projekt ve výši půl miliardy korun a my bychom byli blázni, kdybychom nechali tuto investici ležet ladem a nevyužili historického potenciálu, který v Karviné-Dolech je,“ zmínil.

Na podobné projekty jsou vyčleněny peníze z Evropské unie, do Moravskoslezského kraje by z operačního programu Spravedlivé transformace mělo zamířit až 19 miliard korun.