Předsedkyně Fiducie Ilona Rozehnalová pozvala na takzvané plánovací dílny architekty, znalce dřevostaveb, zástupce komunity, státní správy i samosprávy.
„Jsem ráda, že i město to bere vážně. Zúčastní se primátor a příslib máme také od obvodu Mariánské Hory a Hulváky,“ řekla Rozehnalová.
Starosta Patrik Hujdus to potvrdil. „Termín mi příliš nevyhovuje, ale zúčastníme se,“ oznámil.
Mluvčí kolonie Eva Lehotská věří, že odborníci vyvrátí tvrzení, že tamní nájemní byty jsou za životností a opravy by byly neekonomické. To byl také důvod demolice pěti domků v závěru minulého roku, která vyvolala protesty a hlasitou podporu zdejší komunity.
Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí
Z rozhodnutí magistrátu poté vyplynulo, že povolení k bourání mělo řadu vad. „Věřím, že mýtus o tom, že Bedřiška nám padá na hlavu, padne,“ shrnula Lehotská.
Připravuje založení neziskového bytového družstva, které by si mohlo domky dlouhodobě pronajmout.
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Vedení obvodu opakuje, že osada má zaniknout. Uvolněné pozemky chce zařadit mezi rozvojové rezervy.
Záchrana pokračuje
Demolice pěti domů byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů, což vyplynulo z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské.
„Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o povolení k demolici i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla před časem Lehotská. Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Jestli se obvod proti rozhodnutí magistrátu odvolal, není jasné.