Spolek sezval odborníky a úředníky. Chce novou budoucnost pro Bedřišku

Autor:
  13:06
Spolek Fiducia připravuje na únor jednání o budoucnosti ostravské osady Bedřiška, která má podle obvodu Mariánské Hory a Hulváky i města jako neperspektivní zaniknout. Organizátoři chtějí formulovat i alternativní scénáře, jak s finskými domky z minulého století a jejich obyvateli, kteří se odmítají vystěhovat, naložit.

Předsedkyně Fiducie Ilona Rozehnalová pozvala na takzvané plánovací dílny architekty, znalce dřevostaveb, zástupce komunity, státní správy i samosprávy.

„Jsem ráda, že i město to bere vážně. Zúčastní se primátor a příslib máme také od obvodu Mariánské Hory a Hulváky,“ řekla Rozehnalová.

Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však nelíbí. (13. listopadu 2025)
Prezident Petr Pavel prochází ostravskou kolonií Bedřiška s bojovnicí za setrvání obyvatel v lokalitě Evou Lehotskou. (19. července 2024)
Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška (13. listopadu 2025)
Ostravská kolonie Bedřiška z výšky (12. listopadu 2025)
52 fotografií

Starosta Patrik Hujdus to potvrdil. „Termín mi příliš nevyhovuje, ale zúčastníme se,“ oznámil.

Mluvčí kolonie Eva Lehotská věří, že odborníci vyvrátí tvrzení, že tamní nájemní byty jsou za životností a opravy by byly neekonomické. To byl také důvod demolice pěti domků v závěru minulého roku, která vyvolala protesty a hlasitou podporu zdejší komunity.

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Z rozhodnutí magistrátu poté vyplynulo, že povolení k bourání mělo řadu vad. „Věřím, že mýtus o tom, že Bedřiška nám padá na hlavu, padne,“ shrnula Lehotská.

Připravuje založení neziskového bytového družstva, které by si mohlo domky dlouhodobě pronajmout.

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Vedení obvodu opakuje, že osada má zaniknout. Uvolněné pozemky chce zařadit mezi rozvojové rezervy.

Záchrana pokračuje

Demolice pěti domů byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů, což vyplynulo z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské.

„Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o povolení k demolici i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla před časem Lehotská. Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Jestli se obvod proti rozhodnutí magistrátu odvolal, není jasné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Soutěž
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí....

Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Poslední šichta. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí těžba černého uhlí. (31....

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

Místo kotoučů automat. Opava mění systém parkování v centru

Strážníci v Opavě dají řidičům zhruba měsíc na vstřebání změny i vyřízení...

Další stopku od začátku února vystaví Opava řidičům, kteří se snaží v širším centru města parkovat bez zaplacení. Na parkovišti v areálu magistrátu v Krnovské ulici nahradí dosavadní parkovací...

2. února 2026  9:18

Rozmach výstavby pod taktovkou měst. V kraji plánují stovky bytů a desítky domů

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

Stovky nových bytů a desítky rodinných domů vzniknou v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech pod taktovkou měst. Výstavbu připravují například v Opavě, v Bruntále, v Kopřivnici či v Karviné.

2. února 2026  6:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Geotermální energie, kritické suroviny, plyn. Konec uhlí je příležitost, říká expert

Premium
Akademický pracovník Martin Klempa z VŠB - TU Ostrava věří, že si...

Konec těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji nemusí podle Martina Klempy znamenat jen ztrátu. Naopak může přinést nové příležitosti. Navíc uhlí není jedinou komoditou, která se v tomto regionu...

1. února 2026

Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.

Staré formy na čokoládu, obaly od cukrovinek i sešity učnic cukrářské výroby. Stovka artefaktů, které souvisejí s výrobou sladkostí v Opavě, se po podzimní výzvě sešla v rukou historiků. Pomohou lépe...

1. února 2026  6:59

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Poslední šichta. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí těžba černého uhlí. (31....

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

31. ledna 2026  16:26

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

31. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.