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Splašená kobyla uvázla v bahnitém potoce, vyprostit ji museli hasiči

Dalibor Maňas
  8:51

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Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do bahnitého lesního potoka. Zvíře se podařilo úspěšně vyprostit a předat veterináři. (4. litopad 2026) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Hasiči ve Studénce na Novojičínsku pomáhali splašené kobyle, která se zaběhla do bahnitého potoka a nemohla z něj sama ven. Pomocí speciálních obleků, hadic a ohlávky se koně podařilo bezpečně navést k mělčímu břehu a vyprostit jej zpět na pastvu.

„Tři jednotky ve Studénce pomáhaly kobyle, která se splašila a potom spadla do lesního potoka,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Tomáš Čáp k incidentu, který se stal ve středu před polednem.

Vyplašená kobyla v bahnitém potoce uvázla a nemohla se dostat ven.

Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do bahnitého lesního potoka. Zvíře se podařilo úspěšně vyprostit a předat veterináři. (4. litopad 2026)
Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do bahnitého lesního potoka. Zvíře se podařilo úspěšně vyprostit a předat veterináři. (4. litopad 2026)
Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do bahnitého lesního potoka. Zvíře se podařilo úspěšně vyprostit a předat veterináři. (4. litopad 2026)
Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do bahnitého lesního potoka. Zvíře se podařilo úspěšně vyprostit a předat veterináři. (4. litopad 2026)
4 fotografie

„Hasiči vybaveni obleky pro práci ve vodě nejprve přehradili tok hadicí a zamezili dalšímu pohybu zvířete v korytu,“ popsal záchranu zvířete mluvčí.

„Kobyle nasadili ohlávku a pomocí hadice se ji povedlo nasměrovat k mělčímu břehu, kde za pomoci hasičů už vylezla zpátky na pastvu,“ řekl Čáp. „Po vytažení byl ihned zajištěn její tepelný komfort. Na místo byl majitelkou přivolán i veterinář, který zkontroloval zdravotní stav zvířete.“

Na záchraně zvířete se podílely profesionální jednotky ze stanice Bílovec a Ostrava-Přívoz. „Ty doplnila dobrovolná jednotka ze Studénky,“ přidal Čáp.

Kůň zapadl do žlabu, káčata do kanálu. Hasiči všechny zachránili

Podle odborníků kůň ve chvíli, kdy cítí ohrožení nebo narazí na neznámý podnět, okamžitě utíká. Splašený kůň pak přestává vnímat překážky, zvuky i povely. V záchvatu paniky dokáže skočit nebo vběhnout do míst, kterým by se normálně vyhnul – například do hlubokého bahna, potoka, hustého křoví nebo na silnici.

Splašený kůň se kromě zběsilého útěku pozná i podle toho, že vzpíná vysoko hlavu, má napnutý krk, rozšířené zorničky i nozdry a hlasitě nebo přerývaně dýchá.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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