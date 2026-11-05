„Tři jednotky ve Studénce pomáhaly kobyle, která se splašila a potom spadla do lesního potoka,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Tomáš Čáp k incidentu, který se stal ve středu před polednem.
Vyplašená kobyla v bahnitém potoce uvázla a nemohla se dostat ven.
„Hasiči vybaveni obleky pro práci ve vodě nejprve přehradili tok hadicí a zamezili dalšímu pohybu zvířete v korytu,“ popsal záchranu zvířete mluvčí.
„Kobyle nasadili ohlávku a pomocí hadice se ji povedlo nasměrovat k mělčímu břehu, kde za pomoci hasičů už vylezla zpátky na pastvu,“ řekl Čáp. „Po vytažení byl ihned zajištěn její tepelný komfort. Na místo byl majitelkou přivolán i veterinář, který zkontroloval zdravotní stav zvířete.“
Na záchraně zvířete se podílely profesionální jednotky ze stanice Bílovec a Ostrava-Přívoz. „Ty doplnila dobrovolná jednotka ze Studénky,“ přidal Čáp.
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Kůň zapadl do žlabu, káčata do kanálu. Hasiči všechny zachránili
Podle odborníků kůň ve chvíli, kdy cítí ohrožení nebo narazí na neznámý podnět, okamžitě utíká. Splašený kůň pak přestává vnímat překážky, zvuky i povely. V záchvatu paniky dokáže skočit nebo vběhnout do míst, kterým by se normálně vyhnul – například do hlubokého bahna, potoka, hustého křoví nebo na silnici.
Splašený kůň se kromě zběsilého útěku pozná i podle toho, že vzpíná vysoko hlavu, má napnutý krk, rozšířené zorničky i nozdry a hlasitě nebo přerývaně dýchá.